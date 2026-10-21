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Çokören'de köy konağı açıldı; 522 çiftçiye stratejik tohum desteği

Sincan Belediyesi Çokören Mahallesi Köy Konağı'nı hizmete açtı; aynı törende 522 çiftçiye birer ton, yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği sağlandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çokören'de köy konağı açıldı; 522 çiftçiye stratejik tohum desteği

Çokören Mahallesi köy konağı hizmete açıldı

Sincan Belediyesi tarafından inşa edilen Çokören Mahallesi Köy Konağı, düzenlenen törenle mahalle sakinlerinin kullanımına verildi. Yapı, sosyal etkinlikler, toplantılar ve mahalle buluşmaları için planlanan ortak kullanım alanı olarak tanıtıldı ve katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı.

Köy konağının işlevi ve yerel karşılığı:

Köy konağı, yerel sosyal yaşamı canlandırmayı amaçlayan bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Belediye yetkilileri, mekânın düğün, toplantı, kurs ve kültürel etkinlikler için etkin şekilde kullanılacağını belirtti. Çokören sakinleri, konağın hem günlük hem de özel günlerde mahalle dinamiğine katkı sağlayacağı görüşünde.

Çiftçilere yönelik tohum desteği:

Törende Sincan Belediyesi ayrıca tarıma yönelik destek paketini de açıkladı. Program kapsamında 522 çiftçiye birer ton yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği verildi. Belediye yetkilileri, desteğin dağıtımı ve takip sürecinin kayıtlarla belirlendiğini ve üreticilerin ihtiyaçlarına göre uygulamaya konduğunu bildirdi.

Verilen desteğin amacı, yerel üretimi güçlendirmek ve gıda güvenliğine katkı sağlamak olarak açıklandı. Destekten yararlanan çiftçilerin hasat döneminde sağlanacak verim ve fayda üzerine beklentiler paylaşıldı.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, tarımın stratejik önemine vurgu yaparak verilen desteğin gerekçelerini anlattı. Ercan, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda bir millî güvenlik meselesi olduğunu ifade etti. Başkan Ercan, desteğin siyasi bir hesapla yapılmadığını; ülkenin geleceği ve gıda güvenliği gözetilerek hayata geçirildiğini belirtti.

Başkan ayrıca Cumhur İttifakı ortaklarına teşekkür ederek, konunun mecliste destek gördüğünü aktardı. Ercan, mahalle konağının canlı bir buluşma noktası olmasını dileyerek çiftçilere verilen tohum desteğinin hayırlı olmasını temenni etti ve hasatlar için bereket dileğinde bulundu.

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇOKÖREN MAHALLESİ KÖY KONAĞI’NI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇTI. PROGRAM...

SİNCAN BELEDİYESİ, ÇOKÖREN MAHALLESİ KÖY KONAĞI’NI DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇTI. PROGRAM KAPSAMINDA 522 ÇİFTÇİYE YÜZDE 75 HİBELİ, BİRER TON TOHUM DESTEĞİ SAĞLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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