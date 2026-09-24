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Çolaklı kavşağında üç araçlı çarpışma: 15 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Çolaklı Kamp kavşağında tur minibüsü, otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 21:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çolaklı kavşağında üç araçlı çarpışma: 15 kişi yaralandı

Manavgat'ta öğleüstü saatlerinde zincirleme kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Çolaklı Kamp kavşağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada tur minibüsü, otomobil ve kamyonetin karıştığı çarpışma sonucu 15 kişi yaralandı. Olayda, tur minibüsünün refüje çıkarak sinyalizasyon direği ve trafik tabelalarını devirmesinin ardından minibüs refüje devrildi.

Kaza ve araç bilgilerinde öne çıkan noktalar:

Kazaya karışan araçların sürücüleri ve plakaları şu şekilde bildirildi: tur minibüsünü Mehmet F. Ö. (43) yönetiyordu (plaka: 34 SGT 51), otomobilin sürücüsü Erdal A. (57) (plaka: 07 CDL 116) ve kamyonetin kontrolündeki kişinin kaynaklarda adı Seykan K. (46) olarak geçti (plaka: 63 ALP 668). Çarpışmanın etkisiyle minibüs orta refüjdeki sinyalizasyon direği ile trafik levhalarına çarparak devrildi.

Olay yerine yapılan sevk sonucunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, 112 sağlık ekipleri, çok sayıda ambulans ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri kısa sürede intikal etti ve müdahale başlatıldı.

Yaralılar, görgü tanığı beyanı ve görüntüler:

Kazada yaralananlar arasında Egemen C., otomobil sürücüsü Erdal A., tur minibüsü şoförü Mehmet F. Ö. ile minibüste bulunan turistler Jirina K., Martina M., Filip B., Ilona F., Marija F. ve Ukraynalı turistlerden Jana R., Seniia H., Yaroslav H., Oksana A., Marta K., Oleksandr A. ve Ilinana B. yer aldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi; ekiplerin bildirdiğine göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor, iki kişi ise ayakta tedavi edildi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyonetin sürücüsü, ışık durumuna ilişkin olarak "Yeşil ışığın yanmasından 3-4 saniye sonra hareket ettim. Sağımda otomobil vardı. Hızla gelen minibüsü görünce kırmızı ışıkta duramayacağını anlayarak frene bastım. Benim tamponuma çarptıktan sonra minibüsü fark etmeyen otomobile yandan çarptı ve devrildi. Çok hızlıydı" şeklinde konuştu.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde minibüsün kavşağa gelişi ve diğer araçlarla çarpışma anı net şekilde görülüyor. Manavgat Bölge Trafik ekipleri ve jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

MEHMET F. Ö. (43) YÖNETİMİNDEKİ TUR MİNİBÜSÜ İLE ERDAL A. (57) YÖNETİMİNDEKİ OTOMOBİL VE SEYKAN K....

MEHMET F. Ö. (43) YÖNETİMİNDEKİ TUR MİNİBÜSÜ İLE ERDAL A. (57) YÖNETİMİNDEKİ OTOMOBİL VE SEYKAN K. (46) HAKİMİYETİNDEKİ KAMYONET KAVŞAKTA ÇARPIŞTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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