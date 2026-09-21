Çolakoğlu Metalurji Hannover ve İstanbul'da çeliğin geleceğini sergiliyor

fuarlarda temsil ve hedefler:

Türk çelik sektörünün önde gelen üreticilerinden Çolakoğlu Metalurji, Ekim 2026'da düzenlenecek iki kritik fuarda yenilikçi çözümlerini sergileyecek. Şirket, hem Avrupa pazarında hem de Türkiye'de yer alarak hem mevcut ilişkileri derinleştirmeyi hem de yeni iş birlikleri oluşturmayı hedefliyor.

EuroBLECH 2026 — Hannover:

Çolakoğlu Metalurji, 20-23 Ekim 2026 tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek EuroBLECH 2026 fuarında uluslararası ziyaretçilerini ağırlayacak. Şirket, fuarda Salon 17, B34 numaralı standında ürün ve teknoloji portföyünü tanıtacak ve özellikle Avrupa başta olmak üzere farklı bölge ziyaretçileriyle bir araya gelecek.

Firma temsilcileri, Hannover'de müşteri ve iş ortaklarıyla sürdürülebilir üretim uygulamaları, verimlilik artışı sağlayan teknolojik çözümler ve tedarik zinciri fırsatlarına odaklanan görüşmeler gerçekleştirecek.

ANKIROS 2026 — İstanbul:

Çolakoğlu Metalurji, 22-24 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası ANKIROS 2026 fuarında da sektör profesyonelleriyle buluşacak. Şirket, 5. Salon, F100 numaralı standında ürün ve çözümlerini ziyaretçilere sunarken, çelik üretimindeki teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir yaklaşımını paylaşacak.

ANKIROS'ta yer almak, şirketin bölgesel tedarik zincirleriyle temas kurması ve bölge pazarlarına yönelik tekliflerini güçlendirmesi açısından stratejik önem taşıyor.

teknoloji, sürdürülebilirlik ve iş birlikleri:

Çolakoğlu Metalurji Satış ve Pazarlama Direktörü Gökhan Erdem konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Ekim ayında hem Avrasya’nın önde gelen metalurji buluşmalarından ANKIROS’ta hem de global çelik ekosisteminin önemli organizasyonlarından EuroBLECH’te yer almak, mevcut iş birliklerimizi güçlendirmek ve yeni iş fırsatları geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. 80 yılı aşan tecrübemiz ve güçlü teknolojik altyapımızla geliştirdiğimiz yüksek nitelikli ve yenilikçi çözümlerimizi İstanbul ve Hannover’de sektör profesyonelleriyle buluşturacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik ve teknolojiyi odağımıza alarak geliştirdiğimiz çözümlerle, çelik sektörünün geleceğine yönelik katkımızı bu iki önemli platformda da ortaya koyacağız."

Şirket, bu iki fuarla ulusal ve uluslararası paydaşlarını bir araya getirip sektördeki gelişmeleri değerlendirmeyi, yeni iş birlikleri yaratmayı ve sahip olduğu deneyim ile teknolojik yetkinlikleri daha geniş kitlelere aktarmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, fuar alanında şirketin sürdürülebilir üretim yaklaşımına ilişkin somut uygulamalarını ve teknoloji odaklı çözümlerini yakından görme fırsatı bulacak.

ÇOLAKOĞLU METALURJİ SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ GÖKHAN ERDEM