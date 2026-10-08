ColendiBank, kredi yaşam döngüsünü yapay zekâ ile yeniden kurguluyor

atama ve hedefler:

ColendiBank, kredi ve karar sistemlerinde yetkinliği artırmak için önemli bir atama gerçekleştirdi. Seray Göklü, bankaya Krediler ve Karar Stratejilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. Göklü, bankanın kredi yaşam döngüsüne dair strateji, veri ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine liderlik edecek ve karar mekanizmalarının yapay zekâ ile ölçeklenmesini sağlayacak.

hiper kişiselleştirme vizyonu:

ColendiBank Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Deniz Devrim Cengiz atamayı değerlendirirken, bankanın hedefini şöyle özetledi: müşteriyi daha iyi tanıyan; finansal davranış ve ihtiyaçları hesaba katan, doğru çözümü doğru zamanda sunan bir kredi deneyimi oluşturmak. Banka, yapay zekâ ve ileri analitikle kredi kararlarını hızın ötesinde, müşteriye özel ve anlamlı kararlar verebilecek şekilde dönüştürmeyi amaçlıyor.

sürekli öğrenen, holistik yapı:

Göklü görev tanımını kredi yaşam döngüsünün bütünsel yönetimi üzerine kuruyor. Müşteri seçimi, kredi tahsisi, limit ve fiyatlama, portföy izleme, erken uyarı sistemleri ve tahsilat süreçlerinin birbirini besleyen bir karar seti olarak tasarlanması gerektiğini vurguladı. ‘‘Her yeni karar, önceki deneyimlerden beslenecek; sürekli öğrenen, holistik bir yapı kurulmalı’’ ifadesiyle, veri ve ileri analitiğin döngünün tamamına entegre edileceğini belirtti.

kariyer ve deneyim:

Profesyonel kariyerine 2008 yılında Garanti Teknoloji’de İş Analitiği Mühendisi olarak başlayan Göklü, pazarlama ve kredi riski modellerinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttü. 2010 yılında Yapı Kredi Bankası’na transfer olan Göklü, Kredi Risk Analitiği Müdürü ve Kredi Riski Kontrol Birimi Müdürü görevlerinin ardından Bireysel Kredi Risk Yönetimi Direktörü oldu; bu dönemde kredi karar destek sistemleri, makine öğrenmesine dayalı risk modelleri, gelir tahmini ve ödeme gücü metodolojileri üzerinde çalıştı.

2019 yılında Şekerbank’a geçen Göklü, Müşteri Analitiği ve Portföy Kalitesi Grup Başkanı olarak karar destek sistemleri, CRM ve kampanya yönetimi ile portföy kalitesi alanlarını yönetti. 2024 yılında VeriPark’ta Danışmanlık Direktörü olan Göklü, finansal kuruluşların dönüşüm projelerinde yapay zekâ, ileri analitik ve teknoloji uygulamalarıyla kredi tahsis, portföy yönetimi ve tahsilat süreçlerinin geliştirilmesine odaklandı.

ColendiBank, büyüme döneminde kredi karar altyapısını ileri analitik ve yapay zekâ yetkinlikleriyle ölçeklendirerek, bankanın risk iştahıyla uyumlu ve sağlıklı bir büyümeyi desteklemeyi hedefliyor. Bu atama, bankanın kredi karar süreçlerinde teknolojik ve analitik bir sıçrama planının merkezi bir adımı olarak değerlendiriliyor.

BANKACILIK, KREDİ RİSK YÖNETİMİ VE İLERİ ANALİTİK ALANLARINDA 18 YILLIK DENEYİME SAHİP SERAY GÖKLÜ, KREDİLER VE KARAR STRATEJİLERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK COLENDİBANK’A KATILDI.