ColendiBank yönetimini güçlendiren bilanço odaklı atama

ColendiBank'ta yönetim kadrosu güçleniyor

Türkiye’nin yapay zeka destekli doğuştan dijital mevduat bankası ColendiBank, Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Onur Karaca’yı atadı. Karaca, bankanın kuruluş ve faaliyete geçiş sürecinde hazine, hazine operasyonları ve finansal kurumlar fonksiyonlarının oluşturulmasına liderlik etmişti.

Yeni görev kapsamı:

Atama ile Karaca, bankanın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek bilanço stratejisinin oluşturulması ve uygulanması, sağlıklı likidite yönetimi, fonlama yapısının çeşitlendirilmesi, hazine ürünlerinin geliştirilmesi ile yerel ve uluslararası finansal kurumlarla kurulan iş birliklerinden sorumlu olacak. Bu kapsam, hazine operasyonlarının ölçeklenmesi ve risk disiplini ile teknoloji entegrasyonunu birlikte yürütmeyi gerektiriyor.

Büyüme dönemine yönelik stratejik adım:

Atama, bankanın kuruluş döneminden ölçeklenme dönemine geçişinde yönetim yapısını güçlendiren stratejik bir adım olarak değerlendirilirken; Karaca’nın geleneksel bankacılığın bilanço ve risk yönetimi disiplinini yeni nesil teknoloji ve veri kullanımıyla birleştiren deneyimi öne çıkıyor. Bu yaklaşım, bankanın büyüme aşamasında finansal dayanıklılığını korumasına ve karar alma sürecinin kalitesini artırmasına katkı sağlayacak.

ColendiBank Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Deniz Devrim Cengiz atamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Doğuştan dijital bir bankada güven unsurunu, teknolojinin yanı sıra sağlam bilanço yönetimi, etkin risk disiplini ve güçlü finansal kurum ilişkileriyle inşa edersiniz. Onur Karaca, bankanın kurucu ekibinde yer alarak bu yapının temellerini atan, bankamızın hazine mimarisini sıfırdan oluşturan isimlerden biri oldu. Yeni görevi, kuruluş aşamasında geliştirdiğimiz yetkinliklerin ölçeklenme dönemine taşınması olacak."

Onur Karaca ise göreve ilişkin şunları ifade etti: "ColendiBank’ta Hazine Departmanı’nı, bankanın müşterileri ve tüm paydaşları nezdinde oluşturduğu güveni destekleyen stratejik bir yapı olarak görüyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren bankacılık disiplinini teknoloji ve veriyle birleştiren, tamamen ihtiyaç ve hedeflerimize göre tasarladığımız özgün bir hazine mimarisi oluşturduk. Yeni dönemde önceliğimiz; büyümemizi güçlü bir bilanço yapısıyla desteklemek, finansal kurumlarla kurduğumuz ilişkileri derinleştirmek ve karar kalitemizi veri ve teknoloji odağı ile sürekli geliştirmek olacak. Bu sorumluluğu, birlikte güçlü bir temel oluşturduğumuz ekibimizle üstlenmekten büyük memnuniyet duyuyorum."

Bankanın bu atamayla yönetim yapısını güçlendirerek ölçeklenme sürecine hazırlandığı, hazine ve fonlama ekseninde sürdürülebilir büyüme hedeflerine daha sistematik ve veri odaklı bir çerçeveyle ilerleyeceği vurgulanıyor.

ONUR KARACA, HAZİNE VE FİNANSAL KURUMLARDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK COLENDİBANK’IN BİLANÇO YÖNETİMİ, FİNANSAL KURUM İLİŞKİLERİ VE YENİ NESİL HAZİNE YAPILANMASINA LİDERLİK EDECEK