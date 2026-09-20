Çömlekten denize: Menemen festivalinde deniz canlıları için yuva üretildi

Menemen çömlek festivalinde çevre odaklı atölye

Beşinci Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, dünyanın 45 ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sanatçı, usta ve akademisyenleri bir araya getirdi. Üç günlük program boyunca ziyaretçiler, ürün satış alanları ve network etkinliklerinin yanı sıra, atölye çalışmalarıyla çömlek ve seramiğin farklı uygulamalarını deneyimleme fırsatı buldu.

Atölyeler ve katılım:

Festival maratonunda düzenlenen toplam 19 farklı atölye yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, usta ellerden teknik bilgi alırken; uluslararası sanatçılar, akademisyenler ve yerel ustalarla buluşarak hem mesleki iletişim kurdu hem de pratik üretim süreçlerine dahil oldu. Bu buluşmalar, çömlek sanatının hem estetik hem de işlevsel yönlerinin öne çıkmasını sağladı.

Eserlerin denize bırakılması:

Atölyeler arasında öne çıkan çalışmalardan biri "İyilik yap, denize at" adlı uygulama oldu. Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan, Raul Perreira Pinto ve Adromachi Lykartsi tarafından yürütülen etkinlikte, katılımcılara deniz canlılarının yumurtlama amaçlı deniz dibinde gizlenebileceği çömlekler üretmeleri öğretildi. Hazırlanan eserler fırınlandıktan sonra topluca denize bırakılacak ve böylece doğal yaşam için ek yuvalar oluşturulması hedefleniyor.

Dr. Öğretim Üyesi Can Özcan atölye hakkında şunları söyledi: Tasarımlar hep insanlar için yapılır ama biz bu kez deniz canlıları için tasarım yapmaya karar verdik. Burada uluslararası tanınmış seramik sanatçıları ve festival ziyaretçilerimiz bir arada, deniz canlılarımız için birlikte tasarım yapıyor. Çünkü bu dünya hepimizin ve çömlek de, seramik de aslında hepimizin. Katılımdan çok memnunuz. Bir deniz kestanesi için, bir yengeç için ne yapabilirim sorusunun cevabı olarak yapılan bu tasarımlar, fırınlanarak denize bırakılacak ve böylece deniz canlılığına Menemen Çömlek Festivali yoluyla biz de destek vermiş olacağız. Bu imkanı bize sağladıkları için Menemen’e de çok teşekkür ediyoruz

Festivalin bu tür çevre odaklı atölyeleri, katılımcıların yaratıcı üretimini yerel ve doğal yaşam yararına dönüştürmesi açısından önem taşıyor. Hem yerel ekonomiye katkı sağlayan hem de doğal yaşamın korunmasına işaret eden bu yaklaşım, Menemen Çömlek Festivali'ni sadece bir sanat etkinliğinden öteye taşıyor.

"İYİLİK YAP, DENİZE AT" İSİMLİ WORKSHOP ÇALIŞMASINDA YAPILAN ÇÖMLEKLER, DENİZ CANLILARINA YUMURTLAMA ALANI OLMASI İÇİN DENİZE ATILACAK.