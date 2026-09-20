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Coningsby’de Eurofighter bakım tesisleri incelendi, ortak iş birliği güçlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı heyeti, Eurofighter Typhoon tedarik çalışmaları kapsamında 15-17 Eylül'de İngiltere Coningsby'de bakım tesislerini inceledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Elif Demir

Coningsby’de Eurofighter bakım tesisleri incelendi, ortak iş birliği güçlendirildi

ziyaretin kapsamı ve katılımcılar:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında uzman bir heyet 15-17 Eylül tarihlerinde İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri Coningsby Hava Üssü’ndeki uçak bakım tesislerini inceledi. Heyet; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uçak Bakım Çalışma Grubu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü personelinden oluştu.

bakım-idame planlaması ve teknik uyum:

Ziyarette, bakım-idame süreçlerinin planlanması ve tesislerin teknik altyapı uyumu ön plana çıktı. Bakanlığın paylaşımında, ziyaretin bu alanlarda değerlendirme yapmak ve ilerleyen tedarik ile işletme süreçlerinde ortak iş birliğini güçlendirmek amacı taşıdığı vurgulandı. Heyetin incelemeleri, bakım sahalarının kapasitesi, ekipman düzenlemeleri ve bakım süreçlerine ilişkin yöntemleri kapsadı.

Bu tür saha ziyaretleri, tedarik edilen platformların uzun vadeli işletilebilirliğinin sağlanması açısından kritik önem taşıyor. Sahada yapılan gözlemler ve tesislerle yürütülen teknik görüşmeler, bakım ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi ve yerel/ortak tedbirlerin planlanmasına zemin hazırlıyor.

stratejik ve operatif kazanımlar:

Bakanlığın açıklamasında, ziyaretin "stratejik" bir adım olduğu belirtilirken; ortak iş birliğinin güçlendirilmesi ve bakım süreçlerinin uyumlu hale getirilmesinin, programın başarısı için temel hedefler arasında yer aldığı ifade edildi. Yapılacak planlamalar, ilerleyen dönemde eğitim, lojistik destek ve olası yerel bakım kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağlayabilecek nitelikte değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımları, Hava Kuvvetleri modernizasyonu sürecindeki adımların planlı ve kurumlar arası koordinasyonla ilerlediğini gösteriyor. Coningsby ziyaretinin bulguları, sonraki aşamalarda tedarik ve bakım-idame süreçlerinin şekillenmesinde referans olacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), EUROFİGHTER TYPHOON TEDARİK PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN PERSONELDEN...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), EUROFİGHTER TYPHOON TEDARİK PROJESİ KAPSAMINDA UZMAN PERSONELDEN OLUŞAN HEYETİN İNGİLTERE’DEKİ KRALİYET HAVA KUVVETLERİ CONİNGSBY HAVA ÜSSÜ’NDE UÇAK BAKIM TESİSLERİNİ İNCELEDİĞİNİ BİLDİRDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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