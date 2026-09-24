Conor Morgan: takım karakterimizi sert oyunla sahaya yansıtacağız

Beşiktaş, Euroleague açılışında Valencia karşısında sahaya çıkıyor

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı kaptanı Conor Morgan, takımının Euroleague grup aşamasındaki ilk maçında İspanyol ekibi Valencia Basket ile oynayacağı karşılaşma öncesi Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde konuştu. Siyah-beyazlıların maçının saat 20.00'de başlayacağı açıklandı ve Morgan hazırlık sürecinin yoğunluğuna dair düşüncelerini paylaştı.

hazırlık süreci ve motivasyon:

Morgan, yeni sezona ve Avrupa arenasına başlarken takımın uzun bir çalışma dönemi geçirdiğini belirtti. "Gerçekten çok çalışarak bugünlere geldik" diyen kaptan, kulüp içindeki görünmeyen katkıların ve emek veren yapıların takımın bu noktaya gelmesinde etkili olduğunu vurguladı. Morgan, bu emekler için tüm ekibi tebrik ettiğini söyledi ve hem süreci kutlayacaklarını hem de maçı kazanmak için sahada ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

maç planı ve takım karakteri:

Karşılaşmada önceliklerinin konsantrasyon olduğunu aktaran Morgan, rakip karşısında "en sert şekilde oynamaya çalışacağız" mesajını verdi. Soyunma odasında gördüğü özgüvene dikkat çeken kaptan, takım arkadaşlarının da aynı inanca sahip olduğunu belirtti ve sonuca giden yolda karakterin belirleyici olacağını söyledi. Morgan, sözlerini "Günün sonunda bir kazanan bir kaybeden olacak ama biz takım karakterimizi ortaya koyacağız" şeklinde özetledi.

Beşiktaş'ın oyun anlayışında fiziksel ve disiplinli bir performansın ön planda olacağına işaret eden kaptan, Valencia karşısında bu çizgiyi korumanın önemini vurguladı. Takımın bireysel performansların ötesinde kolektif bir kimlikle galibiyete yaklaşacağını ifade etti.

kaptanlık sorumluluğu ve takım içi uyum:

Bu sezon kaptan olarak görev almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Morgan, "Beşiktaş gibi büyük bir camiada bu sorumluluğu almak benim için çok onur verici" dedi. Türkiye'de uzun süre geçirdiğini ve kulüpte önemli zaman dilimleri yaşadığını belirten Morgan, değişikliklerin olduğunu ancak çekirdeğin korunduğunu anlattı.

Morgan yeni transferlerin takıma adaptasyonuna yardımcı olacaklarını söyledi ve kısa vadede tam uyum için zamana ihtiyaç olduğunu ekledi. Organizasyona, koçlara ve takım arkadaşlarına güvendiğini yineleyen kaptan, hedeflerinin kısa zamanda istenen seviyeye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş ile Valencia arasındaki maç, takımın yeni sezon hedefleri ve kaptanın belirttiği karakter testi açısından ilk sınav niteliğinde olacak.

BEŞİKTAŞ ERKEK BASKETBOL TAKIMI KAPTANI CONOR MORGAN BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.