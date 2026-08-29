Çöp kamyonuyla sokak sokak mutluluk taşıyor, kaybettiklerini çocuklarla anıyor

Deprem acısını çocuklara umut olarak taşıyor:

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde Süleyman Yıldız ailesinden iki yakınını kaybetti: babasını ve kız kardeşini. Arsuz Belediyesi'nde şoför olarak görev yapan, 40 yaşındaki ve 3 çocuk babası Yıldız, yaşadığı büyük acıya rağmen günlük rutinini ve çalışma biçimini kayıplarının anısını yaşatacak bir yola çevirdi.

Yıldız, görev yaptığı çöp kamyonunu süsleyip sokaklarda topladığı ve hayırseverlerden gelen oyuncakları evine götürüp yıkayıp dezenfekte ettikten sonra çocuklara dağıtıyor. Sokaklardaki çocuklar onun gelişini kapı ve balkonlarda bekliyor; çocuklar ona "Süslü Sülo" veya "SS Sülo" lakabını taktı.

Günlük ritüel ve temizliğin önemi:

Yıldız uygulamanın gerekçesini ve duygusunu şu sözlerle ifade ediyor: "İşimizi severek yapıyoruz, Allah’a şükürler olsun. Görevimizi yaparken vatandaşlarımıza ve halkımıza güzel görüntüler vermeye çalıştık, bu farkındalığı başardık. Bunun yanı sıra çocukları sevindirmeye başladık. Çocuklar bizim kırmızı çizgimiz."

Oyuncakların büyük bir kısmı mahallelerden ve hayırseverlerden geliyor. Yıldız, oyuncakları evde temizleyip dezenfekte ettikten sonra kamyonunda taşıdığı poşetlerle mahalle mahalle dolaşıyor. Yaklaşık 4-5 aydır süren çalışmasında aracında her zaman yedek oyuncak bulunduruyor ve girdiği sokaklarda çocukların geliş-gidiş saatlerini bildiğini söylüyor.

Belediye desteği ve toplum tepkisi:

Yıldız'ın çabası Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün tarafından da not edildi; Üstün Yıldız ve ekibini makamında ağırladı. Başkan, ilçede toplanan oyuncakların ihtiyaç sahibi çocuklara yönlendirileceğini söyleyerek çalışmaya destek verdi. Belediye desteği, uygulamanın daha sistemli ve geniş kapsamlı uygulanmasına olanak tanıyacak.

Yıldız, yaşadıkları kayıplara rağmen motivasyonunu şöyle açıklıyor: "Biz depremde sıkıntı çekmiş bir aileyiz. Babamı ve kız kardeşimi kaybettim, annemin 3 parmağı koptu. Babamın çocuklara olan ilgisini bildiğimiz için bu yolda ilerliyoruz. Çocukları sevindirmeye her gün devam edeceğiz."

Mahalle sakinleri ve aileler bu uygulamayı sıcak karşılıyor; Yıldız çocukların kapıda, balkonda beklediğini, ailelerin hayır dualarını aldıklarını aktarıyor. Bir çocuğun gözlerindeki mutluluğu görmekle başlayan bu girişim, küçük bir çöp kamyonunun süslenmiş bırakmış olduğu iz ve paylaşılan umutla, afet bölgesindeki miniklere düzenli bir sevinç kaynağı haline geldi.

HATAY'DA DEPREMDE BABASINI VE KIZ KARDEŞİNİ KAYBEDEN BELEDİYE PERSONELİ SÜLEYMAN YILDIZ, GÖREV YAPTIĞI ÇÖP KAMYONUYLA GEÇTİĞİ SOKAKLARDA ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITARAK ÖRNEK BİR DAVRANIŞA İMZA ATIYOR