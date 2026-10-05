COP31 başkanı Kurum Pasifik’te uygulama odaklı eylem gündemini anlattı

Pre‑COP’ta öncelik vurgusu:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi öncesi hazırlıkların sürdüğü Pre‑COP toplantıları kapsamında Fiji’ye giderek COP31 Eylem Gündemi’ni bölge temsilcileriyle paylaştı. Toplantıda UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Fiji Çevre Bakanı Lynda Tabuya gibi isimler hazır bulundu.

Kurum, Pasifik ada ülkelerinin iklim krizinin en ağır etkilerini yaşadığını hatırlatarak ikinci on yıllık dönemde zamanın daraldığını belirtti ve ada halklarının yerlerinden edilme riski gibi somut tehditlere dikkat çekti. Bu çerçevede COP31’in hem bölgesel hem küresel düzeyde uygulanabilir sonuçlar üretmeye odaklandığını vurguladı.

Eylem gündeminin yapısı:

COP31 Eylem Gündemi, Kurum’un ifadesiyle yalnızca bir etkinlikler listesi değil; hedefleri somut sonuçlara dönüştürecek bir uygulama çerçevesi olarak kurgulandı. Gündem 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine inşa edildi. Bu temalar enerji, sanayi, şehirleşme, gıda, okyanuslar ve sağlık gibi alanları kapsayarak iklim ve kalkınma dönüşümünü birbirine entegre ediyor.

2035 perspektifiyle belirlenen uygulama hedefleri arasında elektrik kullanımının nihai enerji tüketimindeki payının %35’e çıkarılması, belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışın en az yarı yarıya indirilmesi, binalarda enerji yoğunluğunun %25 azaltılması ve küresel döngüsel malzeme kullanım oranının en az %15’e yükseltilmesi yer alıyor. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Kurum, Bridge 2035 adı verilen uygulama köprüsü mekanizmasını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Geri dönüşler, iş birliği çağrısı ve ikili temaslar:

Kurum, daha önce New York’ta gündemi resmen ilan ettiklerini ve ülkeler, uluslararası kuruluşlar, finans sektörü, özel sektör ile sivil toplumdan gelen geri dönüşlerin genellikle olumlu ve yapıcı olduğunu belirtti. Katılımcılardan gelen mesajın uygulama odaklı bir yaklaşım istediğini vurgulayan Kurum, COP31’i "uygulama COP’u" olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Ayrıca Kurum, Fiji’deki program kapsamında Avustralya ile müzakerelere ilişkin bir görüşme yaparak Antalya sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avustralya Bakanı Chris Bowen ile yapılan görüşme sonrası Kurum, Avustralya’nın dengeli ve uygulama odaklı bir yaklaşım sergilemesinin COP31 sonuçlarına katkı sağlayacağına inandığını sosyal medya üzerinden paylaştı. Almanya Devlet Sekreteri Jochen Flasbarth ile yaptığı görüşmede ise enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve yeşil sanayileşme konuları ele alındı.

Kurum konuşmasını, COP31 Eylem Gündemi’nin amacını ‘‘ortak hedefleri somut uygulamaya dönüştürmek’’ olarak özetleyip tüm tarafları bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ederek sonlandırdı. Kurum’un çağrısı, diyalogla ilerlemek, uzlaşıyla güçlenmek ve eylemle sonuç almak yönündeki üçlü çerçeveyi yeniden teyit ediyor.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, COP31’İN SON HAZIRLIKLARININ ŞEKİLLENDİĞİ PRE-COP ZİRVESİ İÇİN GELDİĞİ FİJİ’DE COP31’İN EYLEM GÜNDEMİ’Nİ ANLATTI