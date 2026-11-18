Başkan Altay, COP31'de Konya'nın iklim çalışmalarını ve Gazze çağrısını gençlerle paylaştı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Elçisi Uğur İbrahim Altay, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde gerçekleşen "İklim Elçileri Gençlik Buluşması"nda gençlerle bir araya geldi. Gençlere, Konya'nın zirve süresince sahaya taşıdığı uygulamaları anlatarak, hem kentteki somut çalışmaları hem de uluslararası meselelerle ilgili duruşunu paylaştı.

Konya'nın sürdürülebilir projeleri ve COP girişindeki mesaj:

Altay, ülkemizin ev sahipliği yaptığı COP organizasyonunu övdü ve Katılımcılara "Her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü bir COP" olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir tarafından Cumhurbaşkanlığı karşılama yolunda uygulanan yolun ayrıntılarını aktardı: asfaltın içine yaklaşık 12 aydır üzerinde çalışılan nanografen eklenerek üretim sıcaklığının düşürüldüğünü, böylece karbon salınımı azalırken plastik kullanımının da sınırlandırıldığı bir yeşil yol inşa edildiğini belirtti. Altay, liderlerin bu yoldan COP alanına girişinin açık bir mesaj verdiğini vurguladı.

Konya'nın COP31 alanında ayrıca Anadolu Medeniyetleri Bahçesi ile geçmiş uygarlıkların doğa ilişkisini anlattığını, Konya gastronomisi ve GOKonya standı aracılığıyla şehrin iklim çalışmalarının ziyaretçilere aktarıldığını söyledi.

Su kaynakları, finansman modeli ve geri dönüşüm odaklı uygulamalar:

İLBANK ortaklığıyla kurulan SURFF finansman modeli kapsamında iki önemli projenin sözleşmeleri imzalandı: Beyşehir Gölü için atık su arıtma tesisleri kurularak kirlenmiş suların arıtılıp doğaya güvenli şekilde deşarj edilmesi planlanıyor; böylece göl hem korunacak hem beslenmiş olacak. Diğer proje ise Meke Gölü'nün yaşama döndürülmesi çalışması. Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden çıkan su neredeyse içilebilecek düzeyde arıtılacak ve 8,5 kilometrelik boru hattıyla göle iletilecek; yılda yaklaşık 480 bin yüzme havuzu büyüklüğünde su basılması hedefleniyor. Bu suyun pompalanmasında güneş enerjisi panelleri kullanılarak enerji ihtiyacı karşılanacak ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alandaki ağaçların sulanması sağlanacak. Altay, bu yaklaşımı "tam bir geri dönüşüm projesi" olarak nitelendirdi.

Konya'da ayrıca toplu ulaşım, bisiklet altyapısı, HES ve GES projeleri ile sıfır karbon binalar gibi çok yönlü çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Altay, kentin iklim değişikliğine dayanıklı ve yaşanabilir bir yer haline getirilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Yapılan işlerde çevresel hassasiyeti önceliklendirdiklerini vurguladı ve eksiklerin farkında olduklarını ama toplumun desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Gazze mesajı: insanlık dramı ve gençlere boykot çağrısı:

Altay, program sırasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çekti. "Ben bütün platformlarda Gazze meselesini mutlaka ifade ediyorum" diyen Altay, "3 yıldır Gazze'de 70 binden fazla insan katledildi" ifadelerini kullanarak durumu vurguladı ve yaşananların bir vebal olduğunu belirtti. Açlık, susuzluk ve barınma sorunlarıyla insanlara yaşam hakkı tanınmadığını, buna karşılık Gazze halkının büyük bir direnç sergilediğini söyledi.

Gençlere seslenen Altay, bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Sizin üstünüze düşen, boykotu kesintisiz uygulamak, sosyal medyada bu konuya sahip çıkmak" şeklinde çağrıda bulundu. Ayrıca bulunduğu platformlarda meseleyi gündemde tutacaklarını ifade etti.

Program, Başkan Altay'ın gençlerin sorularını yanıtlamasıyla son buldu; Altay hem Konya özelindeki somut uygulamaları hem de küresel meselelerle ilgili duruşunu genç izleyicilere aktarmış oldu.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ (UCLG), KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE COP31 YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER ELÇİSİ UĞUR İBRAHİM ALTAY, COP31 İKLİM ZİRVESİ’NDE GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ. GENÇLERE, ZİRVE BOYUNCA KONYA OLARAK NELER YAPTIKLARINI ANLATAN BAŞKAN ALTAY, GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DA DİKKAT ÇEKEREK, GENÇLERE BOYKOTA KESİNTİSİZ DEVAM ÇAĞRISINDA BULUNDU.