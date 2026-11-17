Dirençli İstanbul panelinde öne çıkanlar:

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında "Dirençli İstanbul: İklim Risklerinden Yerel Uygulamaya" başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde İstanbul'un iklim değişikliğinin yol açtığı riskleri ve yerel yönetimlerin bu risklere karşı aldığı, alması gereken tedbirler tartışıldı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu panelde konuşmacı olarak yer aldı ve şehir planlaması ile finansman konularına odaklandı.

şehir planlamasında iklim parametresi:

Göksu, şehir planlamasında artık sosyolojik ve kültürel kriterlerin yanına iklim parametresinin de eklenmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, "Şehirlerde iklim kaynaklı riskler her zaman öngörülemeyebilir. Bunlarla ilgili tedbirler alınabilir ancak tedbirler, tecrübeler ve simülasyonlar doğrultusunda şekillenir" ifadelerini kullandı. Simülasyonların olası senaryoların belirlenmesinde önemine işaret eden Göksu, bununla birlikte iklimle mücadelede ciddi bir kaynak kriziyle karşılaşılabileceğini de belirtti.

yerel uygulamalar ve altyapı çalışmaları:

Panelde yerel yönetim sorumlulukları da detaylı şekilde ele alındı. Göksu, iklim krizinin sonuçlarını doğrudan halkın yaşadığını ve bu sorunlarla muhatap olanın yerel yönetimler olduğunu söyledi: "İklim krizinin ortaya çıkardığı sonuçları doğrudan halkımız yaşıyor. Bu sonuçlarla muhatap olan da yerel yönetimlerdir." Bu çerçevede, toplumsal bilinç oluşturulması, altyapıların yenilenmesi ve kamusal alanların yeniden tasarlanmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Esenler özelinde verilen veriler toplantıda öne çıktı: ilçe nüfus yoğunluğunun İstanbul ortalamasının oldukça üzerinde olduğu, ilçede kilometreye yaklaşık 70 bin kişi düştüğü; İstanbul genelinde ise bu sayının yaklaşık 13 bin olduğu paylaşıldı. Yoğun yapılaşmanın alınacak önlemleri ve altyapı yatırımlarını daha kritik hale getirdiği vurgulandı. Bu kapsamda yağmur suyu ızgaralarının temizlendiği ve su baskını riski bulunan 17 kritik noktanın düzenli olarak takip edildiği belirtildi; son yağışlarda ilçede su baskını yaşanmadığı aktarıldı.

kentsel dönüşüm, açık alanlar ve finansman ihtiyacı:

Panelde kentsel dönüşümün iklim dayanıklılığını artırmadaki rolü de tartışıldı. Göksu, Esenler'de bugüne kadar 68 bin 500 konutun yenilendiğini ve 7,4 milyon metrekarelik yerleşim alanı içinde 2,1 milyon metrekare yeni açık alan oluşturulduğunu söyledi. Bu tür yatırımların, yoğun yapılaşmanın bulunduğu ilçelerde yeşil ve açık alan miktarını artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Finansman konusuna dair değerlendirmesinde Göksu, iklimle mücadelenin yalnızca belediyelerin kendi kaynaklarıyla sürdürülemeyeceğini ve hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ortak adımların, desteklerin gerekli olduğunu belirtti. "Bunun için öncelikle küresel ölçekte bir finansman kaynağının oluşturulması ve bu doğrultuda uluslararası adımların atılması gerekiyor" sözleriyle uluslararası finansmanın önemini vurguladı. Belediye başkanlarının attığı adımların etkisinin sınırlı kalabileceği, bu nedenle küresel ve ulusal işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiği tekrarlandı.

Panelde ortaya çıkan değerlendirmeler, İstanbul için geliştirilecek planlama modellerinde iklim parametresinin sistematik olarak dahil edilmesi, yerel altyapı yatırımlarının artırılması ve uluslararası finansman mekanizmalarının oluşturulmasının önceliklendirilmesi gerektiğini işaret etti. Esenler örneğinde yapılan uygulamalar, yoğun nüfuslu kentsel alanlarda alınan tedbirlerin planlı uygulamalar ve düzenli takiple etkili olabildiğini gösterdi.

ANTALYA’DA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31’İNCİ TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA "DİRENÇLİ İSTANBUL: İKLİM RİSKLERİNDEN YEREL UYGULAMAYA" BAŞLIKLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İSTANBUL’UN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİNİN VE YEREL YÖNETİMLERİN BU RİSKLERE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARIN ELE ALINDIĞI PANELE ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU DA KATILDI.