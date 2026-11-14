COP31'de karar süreci hızlanıyor: başkanlık taslağı gelecek hafta yayımlanacak

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31 kapsamında müzakereler başkanlığını yürüten Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Başkanlık tarafından hazırlanacak karar metninin ilk taslağının gelecek haftanın başında yayımlanacağını duyurdu. Bowen, Türkiye ile Avustralya ekipleri arasındaki koordinasyonun güçlü olduğunu belirtti ve ekiplerin "tek bir ekip" gibi çalıştığını vurguladı.

taslağın hazırlanma süreci:

Bowen, hafta boyunca heyet başkanları düzeyinde yürütülen kapsamlı istişarelerin ardından Başkanlık tarafından tarafların görüşlerini içeren bir değerlendirme belgesinin şeffaf biçimde yayımlandığını aktardı. Bu belgenin henüz taslak karar metni olmadığını, tarafların ifadelerini bir araya getiren bir derleme niteliğinde olduğunu ifade etti. Bowen, taraflardan bu değerlendirmelere ilişkin yazılı görüşlerini istenen süre içinde iletmelerini talep ettiklerini ve bu görüşlerin toparlanmasının ardından ilk taslağın gelecek haftanın başında yayımlanacağını belirtti.

İkinci haftada bakanlar düzeyinde daha yoğun siyasi görüşmeler planlandığını söyleyen Bowen, konferansın sonuna doğru taslak metnin yeniden düzenleneceğini ve uzlaşıya dayalı bir sonuç için çalışma yürütüleceğini kaydetti.

adil geçiş ve iklim finansmanı:

Adil Geçiş Mekanizması görüşmelerinin yapıcı şekilde ilerlediğini aktaran Bowen, mekanizmanın oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir taslak metnin bir gece önce yayımlandığını açıkladı. Bowen, bu taslağın ikinci haftadaki görüşmelerin temelini oluşturabilecek nitelikte olduğunu ifade etti. Taslağın hem siyasi hem de uygulamaya yönelik bileşenleri içerdiğini, finansman, uzmanlık ve desteğe erişimi kolaylaştıracak eşleştirme hizmetleri ile bilgi paylaşımı ve mevcut girişimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin değerlendirildiğini söyledi.

İklim finansmanının dağılımına dikkat çeken Bowen, uyum için sağlanan finansmanın yalnızca %0,2'sinin gelişmekte olan küçük ada devletlerine gittiğini vurguladı ve bunun yeterli olmadığını kaydetti. Bu ülkelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir çalışma grubu oluşturulduğunu, çok taraflı kalkınma bankalarıyla somut çözümler geliştirilmeye çalışıldığını belirtti. Bowen, ayrıca Minderoo Foundation'ın Pasifik Dayanıklılık Fonu'na yaptığı 5 milyon ABD doları katkısının memnuniyet verici olduğunu ve özel sektör katkılarını teşvik edebileceğini söyledi.

fosil yakıtlardan uzaklaşma, elektrifikasyon ve müzakere ayrımları:

Fosil yakıtlardan uzaklaşma ifadesinin nihai kararda yer alıp almayacağına ilişkin değerlendirme yapmanın erken olduğunu belirten Bowen, Dubai görüşmelerindeki süreci anımsattı ve çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bowen, Eylem Gündemi ile resmi müzakere sürecinin ayrıştığını, Eylem Gündemi'ndeki ifadelerin kelimesi kelimesine karar metnine aktarılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Elektrifikasyon konusunda güçlü bir ivme bulunduğunu aktaran Bowen, bu kararlılığın karar sürecine yansıması gerektiğini belirtti. Ayrıca COP31'in ilk haftasında bazı başlıklarda daha fazla ilerleme kaydedildiğini, tarım konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu başlığın Bonn'daki bir sonraki oturuma taşınacağını söyledi.

Türkiye ile ortak başkanlık modeli ve konferansın hedefleri:

Türkiye ile yürütülen ortak çalışma modeline değinen Bowen, iki ülke ekiplerinin koordineli çalışmasının müzakere sürecine katkı sağladığını belirtti: 'Türkiye ve Avustralya ekipleri artık tek bir ekip haline geldi ve çok yakın iş birliği içerisinde çalışıyor.' Bowen, bu görevlendirme sayesinde lojistikle uğraşmak zorunda kalmadan müzakerelere odaklanabildiğini, bu modelin gelecekteki COP'ler için örnek oluşturabileceğini ekledi. Gün içinde Bakan Kurum ile birkaç kez görüştüğünü söyledi.

Konferansın başarısına ilişkin değerlendirmesinde Bowen, COP31'in çok taraflı iş birliğinin işe yaradığını göstermesi ve şirket yönetim kurullarına yenilenebilir enerjiye yatırım mesajını iletmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca savaşlar, çatışmalar, hayat pahalılığı, enerji krizi ve kuraklık gibi zorlukların yaşanmasına rağmen hükümetlerin 1,5 derece hedefinden vazgeçmediğinin gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Avustralya'nın enerji dönüşümüne ilişkin bir soruya yanıt veren Bowen, yenilenebilir enerjinin payının 2022'de yüzde 33 iken bugün yüzde 50'ye ulaştığını ve 2030 için yüzde 82 hedefine doğru ilerlediklerini söyledi.

gençlik ve tarım: 'Back Future Farmers' kampanyası:

COP31 Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins de gençlerin iklim değişikliğinin sağlık, güvenlik, insan hakları ve istihdamı üzerindeki etkilerine dair görüşlerini aktardı. Higgins, son altı ayda farklı bölgelerden gençlerle görüştüğünü ve gençlerin COP31'den somut, yaşamlarını iyileştirecek fırsatlar beklediğini söyledi.

Genç çiftçilerin tarımsal işletmelerini büyütmelerini desteklemek için 'Back Future Farmers' adlı küresel kampanyayı başlattığını açıklayan Higgins, gençlerin sürdürülebilir gıda üretiminde hem üretici hem de girişimci olarak yer almak istediklerini belirtti. Higgins, kampanya kapsamında uluslararası tarım kuruluşlarını, finansman sağlayıcılarını, özel sektör temsilcilerini ve hükümetleri genç çiftçilerin desteklenmesi için iş birliğine davet etti.

Bowen'ın açıkladığı takvime göre, gelecek haftanın başında yayımlanacak ilk taslak metin ve ikinci hafta bakanlar düzeyindeki görüşmeler, COP31'in sonuca ulaşma çabasının merkezi olacak.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA'DA 9-20 KASIM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN COP31 KAPSAMINDA, MÜZAKERELER BAŞKANLIĞINI ÜSTLENEN AVUSTRALYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ BAKANI CHRİS BOWEN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.