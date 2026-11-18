Cop31 mavi bölgesinde sürdürülebilir kuaför:

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'de yer alan sürdürülebilir kuaför, katılımcıların ilgisini çeken uygulamaları ve ücretsiz hizmetiyle öne çıkıyor. Alanda randevu sistemiyle çalışan kuaför, toplantı ve oturum aralarında bakım yaptırmak isteyen delegasyonlar için sık tercih edilen bir mola noktası haline geldi.

Stantların arkasında konuşlanan salon, hem tanıtım hem de uygulama hedefiyle alanda bulunuyor. Geri dönüştürülmüş ambalajlar ve su ile elektrik tasarrufu sağlayan ekipmanların kullanıldığı kuaförde verilen hizmetler, etkinliğe gelen yabancı katılımcılar tarafından hem şaşkınlıkla hem de memnuniyetle karşılanıyor.

Sürdürülebilir ürünler ve teknoloji:

Kuaförde görevli Tuğçe Çakır, kullanılan ürün ve ekipmanlara dair bilgi verirken amaçlarının tanıtım olduğunu vurguladı. Çakır, "Burada bulunma amaçlarımızdan biri, yüzde 85’e kadar geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ve yeniden doldurulabilen ambalajlarımızı tanıtmak. Bunun yanı sıra salonlarımızda yüzde 69’a kadar su tasarrufu sağlayan Gjosa duş başlıkları kullanıyoruz" dedi.

Saç kurutma süreçlerinde enerji verimliliğine de dikkat ettiklerini belirten Çakır, "Saç kurutma işlemlerinde ise diğer saç kurutma makinelerine kıyasla yüzde 14 daha az elektrik tüketen AirLight Pro cihazını tercih ediyoruz. L’Oréal Professionnel ve Kadir Alkan iş birliğiyle burada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bu uygulamalar, salonların sürdürülebilirlik pratiklerini doğrudan gözlemleme olanağı sağlıyor.

Katılımcı deneyimi ve hedefler:

Hizmetten memnun ayrılan ziyaretçiler, fikrini açıkça paylaştı. Heather Grayson West, "Bence harika, her yıl burada olmalı. Enerji verimliliği sağlayan yeni ürünleri deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel" derken Kameron Jashawn Walton, "Bu gerçekten harika bir hizmet. İnsanlar boş zamanlarında, toplantılar ve oturumlar arasında saçlarını yaptırabiliyor. Buraya katılan herkese kesinlikle tavsiye ederim" şeklinde görüş bildirdi. İsveç'ten gelen Lars ise hizmetin aynı zamanda Türk misafirperverliğini gösterdiğini söyledi: "Mola vermek ve yeniden enerji toplamak için harika bir fırsat. Bence bu aynı zamanda Türk halkının muhteşem misafirperverliğinin de bir göstergesi."

Berber Ahmet Kayar, yabancı katılımcılardan aldıkları olumlu geri dönüşlere dikkat çekti: "Bizim için çok güzel bir deneyim oluyor. Ziyaretçilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Birçoğu böyle bir hizmetle ilk kez karşılaştığını ve çok şaşırdığını söylüyor." Kayar, misafirlere sunulan ikramlar ve uygulamalar hakkında da, "Kendilerine Türk kahvesi ikram ediyor, Türk tıraşı ve anatomik saç kesimi yapıyoruz" dedi ve ücretsiz hizmet sunmanın katılımcılar üzerinde olumlu bir etki yarattığını ekledi.

Kuaför ekibi, sürdürülebilir uygulamaları tanıtmayı ve ilerleyen süreçte hayata geçirilecek projelerle salon pratiklerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. COP31 gibi uluslararası platformlarda böylesi uygulamaların görünür olması, hem iklim gündemini destekliyor hem de katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilir çözümleri deneyimleme fırsatı sunuyor.

COP31'de ücretsiz kuaför hizmeti yabancı delegeleri hem şaşırttı hem mutlu etti