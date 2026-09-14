COP31'de Türk Telekom dijital dönüşümün omurgasını üstleniyor

COP31 için teknoloji partnerliği:

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğinde Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı’nın 31’inci oturumu COP31 için yeni iş birlikleri açıklanmaya devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom’un organizasyonun "Küresel dijital dönüşüm ve teknoloji partneri" olduğunu duyurdu.

Bakan Kurum, Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin ile Bakanlıkta yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşırken, COP31 sürecinde kamu, özel sektör, finans ve sivil toplumun aynı masada buluştuğuna ve bu ortaklığın iklim eyleminde somut sonuçlar doğuracağına vurgu yaptı.

Türk Telekom’un görev tanımı ve kapsamı:

Türk Telekom, COP31 Başkanlığı’nın en üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partnerlikin yanı sıra organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenerek zirvenin dijital omurgasını oluşturacak. Şirketin üst yönetimi, güçlü dijital altyapı ve teknoloji birikimini COP31’in hizmetine sunacaklarını belirtti.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, konuyla ilgili olarak "Güçlü dijital altyapımızı ve teknoloji birikimimizi COP31’in hizmetine sunarak bu önemli organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturacağız" ifadelerini kullandı. Şahin ayrıca kurumun "Yarına Sözümüz Var" yaklaşımıyla sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

İş birlikleri ve çok taraflı yaklaşım:

COP31 için özel sektörle yapılan iş birlikleri geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Daha önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 'COP31 İş Dünyası Elçisi', Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 'COP31 Stratejik Ortağı', Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 'Finansal Alandaki İş Ortağı', Garanti BBVA ve BBVA 'COP31 Küresel Bankacılık Partneri' ve Koç Holding 'Küresel İş Ortağı' olarak açıklanmıştı. Bu çerçevede Türk Telekom’un üstlendiği teknoloji partnerliği, COP31’in dijital iletişim, veri yönetimi ve etkinlik operasyonlarının teknoloji boyutunu bütüncül biçimde destekleyecek.

COP31 Başkanı Murat Kurum görüşmede, "COP31 sürecinde kamu, özel sektör, finans ve sivil toplumu aynı masada buluşturarak iklim eylemindeki kararlılığımızı somut iş birlikleriyle taçlandırıyoruz" mesajını paylaştı. Kurum, Türk Telekom ile atılan adımların teknolojinin ve dijital dönüşümün iklim eylemine katkısını güçlendireceğini söyledi.

Türk Telekom’un COP31 kapsamında üstlendiği rol, ülkenin dijital dönüşüm deneyimini uluslararası platforma taşıma ve zirvenin teknik gereksinimlerini karşılayarak etkinliğin işlerliğini sağlamada merkezi bir görev üstlenme anlamı taşıyor. Hem kamu hem özel sektörü kapsayan bu tür iş birlikleri, COP31’in lojistik ve iletişim altyapısının yanı sıra taahhütlerin eyleme dönüşmesinde dijital araçların önemine dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, COP31 organizasyonunda Türk Telekom’un 'Küresel dijital dönüşüm ve teknoloji partneri' olarak yer alması, zirvenin dijital hazırlıklarını güçlendirirken Türkiye’nin teknoloji ve sürdürülebilirlik söylemini küresel ölçekte görünür kılma hedefiyle uyumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK KEZ EV SAHİPLİĞİNDE, ANTALYA'DA 9-20 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS) TARAFLAR KONFERANSI’NIN 31’İNCİ OTURUMU (COP31) İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR.