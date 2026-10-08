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Çorak araziden yankılı sokaklara: Emek Mahallesi yeniden hayat buldu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından boş araziye dönen Antakya Emek Mahallesi, ihya ve inşa çalışmalarıyla modern konutlara kavuştu; sakinler dönüyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çorak araziden yankılı sokaklara: Emek Mahallesi yeniden hayat buldu

Emek Mahallesi'nin dönüşümü:

Kahramanmaraş merkezli depremin en ağır etkilerinin yaşandığı Hatay'da, Antakya ilçesinin merkezi konumundaki Emek Mahallesi felaketin ardından tamamen yıkılmış; enkaz kaldırıldıktan sonra bölge adeta çorak bir araziyi andırıyordu. Bölgedeki yıkım sonucu binlerce bina yok olurken, ülke genelinde yaklaşık 25 bin insan yaşamını yitirmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Emek Mahallesi ile Antakya'nın başka can damarları olan mahallelerinde yeniden yapılaşma sağlandı. Deprem öncesinde gecekondu düzeninin hâkim olduğu alana, depreme dayanıklı, modern ve estetik konutlar inşa edildi ve etap etap teslimatlar gerçekleştirildi.

sakinlerin sesleri:

Yıllarca aynı mahallede yaşayan ve yeniden dönen sakinler, değişimi hem duygusal hem de somut olarak tarif ediyor. Mustafa Korkmaz, "Burası depremde yıkılmıştı. Evlerimizde yıkıldığında İstanbul’a gitmiştik ve sonra dayanamayarak geri geldik. Deprem sonrası ile şimdi arasında dağlar kadar fark oldu. Şimdi birlik ve beraberlik oldu. Biz 2 aydır yeni evimizdeyiz, evlerimizden memnunuz. Sorun olduğu zaman firmalar ilgileniyorlar. Allah’a şükür sıkıntımız yok ve memnunuz. Burada hayat başladı, çocuk sesleri gelmeye başladı ve gürültüler olmaya başladı. İnsanlara selam vermek ve günaydın diyebilmek güzel oluyor" dedi.

Emek Mahallesi'nde Ümit Sokak'ta oturduğunu söyleyen Emine Alagöz de duygularını, "Deprem durduktan sonra zaten eşim hemen koştu, geldi ve beni çıkardı. Şimdiki hali çok güzel ve binalarımız gayet güzel. Tabii ki de insan eski mahallesini özlüyor. Bütün hatıralar her şey gitti. Üç yıldır Adana’da yaşıyordum. Her yer farklı oldu ve inşallah daha güzel olacak. Herkes taşınıyor, dördüncü etap ilk oldu. Depremden sonra hayalet bir mahalleydi, şu an canlandı daha da canlı olacak ve cıvıl cıvıl olacak" sözleriyle anlattı.

muhtarın değerlendirmesi:

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, bölgenin yeniden yaşam bulduğunu vurgulayarak, "Emek Mahallesi depremden sonra dümdüz bir arazi haline gelmişti. Sonradan firmalar gelip burada bir şeyler yapmaya başlayınca biz inanamamıştık. Allah’a binlerce kez şükür ki şu anda oturumlar başladı. Evleri de görüyorsunuz ve herkes kendi evine geçmeye başladı. Antakya yerle bir olmuştu, şimdi küllerinden tekrardan yeniden doğarak bu hale geldi" dedi.

Muhtar Sarı, çalışmalara ilişkin memnuniyetini ifade ederken, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Sayın Murat Kurum bakanımızdan da Allah bin kere razı olsun. Vatandaşlarımız daha çok sık göreceğiz. Eskiden yıkık harabe halindeydi şimdi ise şahane ve görkemli bir yere döndü. Allah kısmet ederse tekrardan mahallemizde vatandaşlarımızla beraber mutlu günlerimize devam edeceğiz inşallah" ifadelerine yer verdi.

Mahallede çocuk seslerinin yeniden yankılanması, sokakların canlanması ve teslim edilen konutlarda yaşanan memnuniyet, bölgenin iyileşme sürecinin somut göstergeleri olarak öne çıkıyor. İhya ve inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Emek Mahallesi'nin, deprem öncesindeki sosyal dokusunu zamanla yeniden kazanması bekleniyor.

EMEK MAHALLESİ, YÜRÜTÜLEN İHYA VE İNŞA ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN İNŞA EDİLEREK DEPREMZEDE...

EMEK MAHALLESİ, YÜRÜTÜLEN İHYA VE İNŞA ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN İNŞA EDİLEREK DEPREMZEDE VATANDAŞLARA YUVA OLMAYA BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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