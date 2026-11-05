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Çorap satışını bağış diye duyuran fenomene bakanlıktan suç duyurusu

Bakanlık, giyilmiş çorap satışından elde edileceği belirtilen geliri devlet korumasındaki çocuklara aktaracağını söyleyen fenomene, 'devleti alenen aşağılama' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çorap satışını bağış diye duyuran fenomene bakanlıktan suç duyurusu

Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya üzerinden giyilmiş çoraplarını satacağını ve satıştan elde edilecek geliri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını duyuran sosyal medya fenomeni E.D. hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlık paylaşımla ilgili olarak içeriğin kaldırılması ve engellenmesi taleplerinin de iletildiğini bildirdi.

Bakanlığın gerekçesi:

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu paylaşımın devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, bu tür bir sunumun Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde takdim edilmesinin uygun olmadığı belirtildi. Ayrıca paylaşımın 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesi kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusu yapıldığı ifade edildi.

Dekont ve vakıf iddiası:

Bakanlık, şahsın paylaştığı dekontta alıcı olarak gösterilen vakfın Bakanlık bünyesinde yer almadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu vakfın ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğu ve bu bağışın Bakanlığa veya Bakanlığın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulmasının kamuoyunda yanlış algı oluşturduğu kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, çocukların kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet edilmesine ve devletin bakım ve koruma hizmetlerinin itibarsızlaştırılmasına yönelik her türlü girişime karşı hukuki ve idari tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edileceğini bildirdi. Kamuoyuna yanlış bilgi verilmesinin önlenmesi ve koruma altındaki çocukların itibarının korunması gerektiği özellikle vurgulandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN, BİR SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN GİYDİĞİ ÇORAPLARI...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN, BİR SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN GİYDİĞİ ÇORAPLARI SATIŞA ÇIKARARAK, ELDE EDİLEN GELİRLERİ DEVLET KORUMASI ALTINDAKİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLAYACAĞI YÖNÜNDEKİ PAYLAŞIM HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUĞU AÇIKLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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