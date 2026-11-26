kızılaydan sıcacık destek

Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi, sınav döneminde Fırat Üniversitesi Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri yalnız bırakmadı. Kızılay gönüllüleri kütüphane ortamına gelerek öğrencilere sıcak çorba ve çeşitli ikramlar sundu; kısa bir mola imkânı sağlandı.

amaç: moral ve motivasyon

Etkinlik, yoğun sınav temposunda öğrencilerin motivasyonuna katkı sunmak ve onlara destek olmak amacıyla düzenlendi. Gönüllüler, ikramların yanı sıra öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak moral verdi ve çalışma süreleri içinde sıcak bir mola fırsatı sundu.

öğrencilere verilen destek

Yetkililer, tüm öğrencilere sınavlarında başarılar dileyerek eğitim hayatlarında başarılarının daim olmasını temenni etti. Kütüphane içinde sağlanan sıcak ikram ve kısa sohbetler, öğrencilerin stresini hafifletmeyi ve çalışma verimlerini artırmayı hedefledi.

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