Corendon Amsterdam-Zuid'te travel boutique ile yüz yüze kişiselleştirilmiş tatilleri başlattı

Corendon Amsterdam-Zuid'te ilk travel boutique'ini açtı

Corendon, Amsterdam-Zuid'deki Cornelis Schuytstraat adresinde ilk Corendon Travel Boutique'inin açılışını gerçekleştirdi. Yeni mekan, seyahatseverlerle yüz yüze temas kurarak dijital kanallarla başlayan rezervasyon deneyimini tamamlamayı hedefliyor.

Konseptin hedefleri:

Firma, kişiye özel seyahat danışmanlığı sunmayı ön plana çıkaran bu yeni konseptle ziyaretçilere farklı tatil seçeneklerini keşfetme fırsatı verecek. Corendon, dijital rezervasyonun sağladığı hız ve kolaylığı, yüz yüze yapılan detaylı görüşmelerle birleştirerek misafirlerin ihtiyaç ve beklentilerini daha yakından anlamayı amaçlıyor.

Günay Uslu, yeni konseptle ilgili olarak şunları söyledi: "Online olarak tatil rezervasyonu yapmak hızlı ve kolay. Ancak seyahat aynı zamanda merakla, hayal gücüyle ve güzel bir sohbetle başlıyor. Travel Boutique ile bu iki dünyayı bir araya getiriyoruz. Bu konsept, sunduğumuz seçeneklerin çeşitliliğini daha iyi anlatmamıza ve seyahatseverlerin beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlememize imkân sağlıyor. Bu hem misafirlerimiz hem de bizim için son derece değerli. Yeni bir adımımızı bu kadar çok kişiyle birlikte kutlamak da açılışı bizim için daha özel hale getirdi."

Butiğin yönetimi ve kişiselleştirilmiş danışmanlık:

Butiğin yönetimini yayıcı ve sunucu Yeşim Candan üstleniyor. Daha önce Corendon bünyesinde görev almış olan Candan, Travel Boutique'i uzun yıllardır içinde bulunduğu sektörün farklı bir yansıtımı olarak tanımlıyor ve burada müşterilere yalnızca rezervasyon değil, onların beklentilerine uygun tatili bulma konusunda destek vereceklerini belirtiyor.

Yeşim Candan, "Bazen en güzel seyahat, insanın kendi başına aramayı hiç düşünmeyeceği bir seyahat olabiliyor. Burada amacım insanlara yalnızca rezervasyon konusunda yardımcı olmak değil, kendileri için gerçekten doğru tatili bulmalarına destek olmak. Onları dikkatle dinleyerek, doğru soruları sorarak ve beklentilerini anlayarak kendilerine uygun alternatifler sunmak istiyoruz. Bunu böylesine özel bir lokasyonda yapabilecek olmak benim için ayrıca heyecan verici" dedi.

CORENDON, AMSTERDAM’IN PRESTİJLİ BÖLGELERİNDEN ZUİD’DE İLK CORENDON TRAVEL BOUTİQUE’İNİ HİZMETE AÇTI. YENİ KONSEPT; TATİL İLHAMINI, KİŞİYE ÖZEL SEYAHAT DANIŞMANLIĞINI VE CORENDON’UN GENİŞ TATİL SEÇENEKLERİNİ TEK BİR NOKTADA BULUŞTURUYOR.