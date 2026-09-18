Corendon Amsterdam'daki Get Together etkinliğinde 2027 yazı için yeni rotalara odaklandı

Corendon 2027 yaz sezonu programını Amsterdam'da paylaştı

Corendon Airlines, Avrupa'daki iş ortaklarıyla Amsterdam'da düzenlenen geleneksel Get Together 2026 toplantısında 2027 yaz sezonu uçuş planını açıkladı. Şirket, mevcut tatil ağına yeni destinasyonlar eklerken kapasite planlamasında disiplinli bir yaklaşım sürdürmeyi ve operasyonel verimliliğe öncelik vermeyi vurguladı.

Bulgaristan'a yeni uçuşlar:

Corendon, 2027 yazında Almanya'dan Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Varna ve Burgaz şehirlerine ilk kez sefer başlatacağını duyurdu. Şirket, toplamda haftada 8'e kadar uçuş planlıyor. Buna göre Köln/Bonn'dan Varna'ya haftada 2, Köln/Bonn'dan Burgaz'a haftada 2, Nürnberg'den Varna'ya haftada 2 ve Stuttgart'tan Varna'ya haftada 2 uçuş gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Köln/Bonn–Varna hattındaki ilk seferin 15 Mayıs 2027 tarihinde yapılması hedefleniyor ve seferlerin ilerleyen dönemde kademeli olarak artırılması planlanıyor.

Almanya hatları ve uzun menzilli planlar:

Şirket ayrıca Almanya bağlantılarını güçlendiriyor; 2027 yaz döneminde İstanbul yeni hedef şehirlerden biri olacak. Corendon, 1 Temmuz 2027 itibarıyla Düsseldorf ve Köln/Bonn'dan İstanbul Havalimanı'na her iki merkezden haftada ikişer uçuş düzenlemeyi planlıyor. İstanbul'a yönelik talebin artmasında, 2027'de şehrin Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmasının ve Formula 1 yarışlarının geri dönmesinin etkili olması bekleniyor.

Corendon Dutch Airlines'ın Amsterdam–Curaçao hattıyla başlayan uzun menzilli denemelerin ardından Corendon Airlines, Almanya'dan da uzun menzilli seferlere başlayacak. Şirket, 14 Aralık 2026 tarihinden itibaren Düsseldorf–Curaçao hattında kış sezonunda haftada 3 frekansla uçuşlara başlamayı planlıyor. Bu hatta kullanılacak Airbus A330-300 tipi uçakta 30 Business Class, 16 Economy Plus ve 239 Economy Class olmak üzere toplam 285 koltuk yer alacak.

Birleşik Krallık ve Polonya pazarı:

Birleşik Krallık pazarında Corendon, Antalya’ya güçlü bağlantılarını koruyor. 2027 yazında Glasgow'dan haftada 2, Manchester ve London Stansted'den ise haftada 3'er uçuş planlanıyor. Polonya hattında ise Corendon, mevcut güçlü destinasyonları koruma stratejisini sürdürecek; Varşova ve Katowice çıkışlı Heraklion seferleri haftada 2, Antalya seferleri ise haftada 3 olarak programlandı. Heraklion uçuşları çarşamba ve cumartesi, Antalya uçuşları pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

2027 yaz sezonu programı rezervasyon sistemlerinde satışa açıldı; 1 Nisan 2027 ve sonrası uçuşlar için rezervasyonlar alınmaya başlandı. Tüm biletler seyahat acenteleri, Corendon Airlines web sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınabiliyor.

Strateji ve yolcu deneyimi odakları:

Corendon Airlines Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Paul Schwaiger, yeni rotalara ilişkin değerlendirmesinde, '2027 yaz sezonuna hazırlanırken Avrupa’daki iş ortaklarımızla güçlü ve uzun vadeli iş birliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Farklı pazarlardaki yolcu taleplerini yakından takip ederken, operasyonel verimliliğimizi ve finansal dayanıklılığımızı güçlendirmeye odaklanıyoruz.' ifadelerine yer verdi. Şirket, 2027'de kapasite planlamasında disiplin, konsolidasyon ve uzun vadeli pazar istikrarına öncelik verileceğini belirtiyor.

Yolcu deneyimi de 2027 öncelikleri arasında. 2026 yaz sezonunda yapılan yolcu araştırmasında katılımcıların yüzde 87'si Corendon'un fiyat-performans oranını olumlu değerlendirirken, yaklaşık yüzde 90 yeniden seyahat etmek istediğini bildirdi. Corendon, yeni destinasyonlar ve mevcut güçlü hatlar arasında dengeli büyümeye odaklanarak iş ortaklarıyla uzun vadeli iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

CORENDON AİRLİNES, AVRUPA’DAKİ İŞ ORTAKLARIYLA AMSTERDAM’DA BİR ARAYA GELDİ. GET TOGETHER 2026 ETKİNLİĞİNDE, 2027 YAZ SEZONUNA İLİŞKİN YENİ UÇUŞ NOKTALARINI VE KAPASİTE PLANLARI PAYLAŞILDI.