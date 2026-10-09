Çorlu saldırısının ilk duruşması: sanık olayları hatırlamadığını savundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 17 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili tutuklu sanık Orhan Altan hakkında açılan davanın ilk duruşması, Çorlu 2’nci Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

saldırı ve gözaltı:

İddialara göre polis ekipleri, hakkında tedavi kararı bulunduğu belirtilen Altan’ın bulunduğu yönünde bilgi alarak Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’ndeki bir iş merkezine gitti. Burada gelişen olayda iki polis şehit oldu. Olayın ardından Altan, polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve daha sonra tutuklandı.

iddianame ve istenen cezalar:

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Orhan Altan hakkında şehit edilen her iki polis için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca bazı eylemler nedeniyle sanığın iki polisi öldürmeye teşebbüs suçlarından ve diğer suçlamalardan toplamda 36 yıla kadar hapisle yargılanmasına başlandığı kaydedildi. Dosyada adı geçen diğer personellerden V.K. ve O.U. hakkında ise ayrı ayrı 18 yıla kadar hapis istemi yer aldı.

adli tıp raporu ve duruşmadaki gelişmeler:

Sanığın ceza sorumluluğunun belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Altan’ın olay tarihinde davranışlarını hukuki anlam ve sonuçlarını değerlendirmesini veya davranışlarını yönlendirmesini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı bulunmadığı belirtilerek, ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş verildi. Duruşmada savunma yapan Altan, olay sırasında yaşananları hatırlamadığını iddia etti.

Şehit polislerin yakınları da duruşmada söz alarak şikayetçi olduklarını bildirdi ve sanık hakkında en ağır cezanın uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, olay günü Çorlu Emniyet Müdürlüğü’nde asayişten sorumlu olarak görev yapan komiser N.A.nın tanık sıfatıyla dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

TEKİRDAĞ’IN ÇORLU İLÇESİNDE POLİS MEMURLARI ERKAN TÜTÜNCÜLER VE EMRAH KOÇ’UN ŞEHİT OLDUĞU SİLAHLI VE BIÇAKLI SALDIRIYLA İLGİLİ DAVANIN İLK DURUŞMASI YAPILDI. TUTUKLU SANIK ORHAN ALTAN’IN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 POLİSİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARINDAN TOPLAM 36 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANMASINA BAŞLANDI.