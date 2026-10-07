Çorlu'da kapama ceviz bahçelerinde hasat başladı, üreticiler bereket umuyor

Çorlu'da ceviz hasadı sahada başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Seymen Mahallesi sınırları içindeki kapama ceviz bahçelerinde hasat çalışmaları başladı. Ağaçlardan toplanan cevizler, üreticilerin emeklerinin karşılığını vermesi beklenirken, sahada yürütülen toplama işlemi tamamlandı.

il müdürü yerinde inceledi:

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy teknik heyetle birlikte bahçede incelemelerde bulundu. Aksoy, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, ceviz yetiştiriciliğinin bölge için alternatif ve katma değerli bir üretim alanı olduğunu vurguladı.

üretim alanı ve üreticilerin beklentileri:

Aksoy, Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirtti ve üreticilere destek sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölgede toplanan ürünler sahadan alınıp değerlendirilirken, üreticiler sezonun verimli geçmesi yönündeki beklentilerini paylaştı.

Yerel yetkililerin ve teknik ekibin takip ettiği hasat döneminde, üreticiler emeğinin karşılığını almayı ve verimli bir sezon geçirmeyi umuyor. İl müdürlüğü ise ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürme mesajını yineledi.

TEKİRDAĞ ÇORLU'DA AĞAÇLARDAN TOPLANAN CEVİZLER, ÜRETİCİNİN EMEĞİNİN KARŞILIĞI OLARAK HASATLA BULUŞTU.