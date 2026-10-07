Dolar 49,1853 +0,02%
Euro 55,0910 -0,46%
Bist 12.119,13 -2,06%
Altın Gram 6.556,56 -0,98%
EUR/USD 1,1196 -0,59%
Brent Petrol 101,75 +1,16%
--°

Çorlu'da kapama ceviz bahçelerinde hasat başladı, üreticiler bereket umuyor

Çorlu'da kapama ceviz bahçelerinde hasat başladı; İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy üreticilere bereketli sezon diledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Çorlu'da kapama ceviz bahçelerinde hasat başladı, üreticiler bereket umuyor

Çorlu'da ceviz hasadı sahada başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Seymen Mahallesi sınırları içindeki kapama ceviz bahçelerinde hasat çalışmaları başladı. Ağaçlardan toplanan cevizler, üreticilerin emeklerinin karşılığını vermesi beklenirken, sahada yürütülen toplama işlemi tamamlandı.

il müdürü yerinde inceledi:

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy teknik heyetle birlikte bahçede incelemelerde bulundu. Aksoy, hasadın hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek, ceviz yetiştiriciliğinin bölge için alternatif ve katma değerli bir üretim alanı olduğunu vurguladı.

üretim alanı ve üreticilerin beklentileri:

Aksoy, Tekirdağ'da yaklaşık 35 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirtti ve üreticilere destek sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bölgede toplanan ürünler sahadan alınıp değerlendirilirken, üreticiler sezonun verimli geçmesi yönündeki beklentilerini paylaştı.

Yerel yetkililerin ve teknik ekibin takip ettiği hasat döneminde, üreticiler emeğinin karşılığını almayı ve verimli bir sezon geçirmeyi umuyor. İl müdürlüğü ise ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürme mesajını yineledi.

TEKİRDAĞ ÇORLU&#039;DA AĞAÇLARDAN TOPLANAN CEVİZLER, ÜRETİCİNİN EMEĞİNİN KARŞILIĞI OLARAK HASATLA...

TEKİRDAĞ ÇORLU'DA AĞAÇLARDAN TOPLANAN CEVİZLER, ÜRETİCİNİN EMEĞİNİN KARŞILIĞI OLARAK HASATLA BULUŞTU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sülye'de emekle büyüyen cevizler hasatla bahçeleri doldurdu
images

Kastamonu'da coğrafi işaretli üryani eriği hasadı başladı
images

Bingöl'ün en büyük ceviz bahçesinde hasat hedefi: 150 dönümden 6 ton
images

Düzce'de fındık ihracatı belirgin şekilde geriledi: AB'ye gönderim yarıya indi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyalogta ısrar: Erdoğan'dan meclise uzlaşma mesajı

Ankara ziyaretinde Tuzla'nın ulaşım hamlesi hızlandı

Jandarma liselerde dijital güvenlik bilinci artırdı

Pursaklar'da şehit olan polis Ahmet Türkoğlu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde törenle uğurlandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi