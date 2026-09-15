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Çorum belediyesi karate takımı Ankara'da lig liderliğini perçinledi

Çorum Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'daki Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. etapta 18 altın, 8 gümüş ve 6 bronz kazanarak genel klasmanda şampiyon oldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum belediyesi karate takımı Ankara'da lig liderliğini perçinledi

turnuva performansı:

Çorum Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı, 12-13 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Müsabakaları'nda dikkat çekici bir sonuç aldı. Organizasyona 43 kulüpten 663 sporcu katılırken, Çorum ekibi turnuvayı toplam 32 madalya ile tamamladı.

madalya dağılımı ve klasman:

Takımın madalya tablosu 18 altın, 8 gümüş ve 6 bronz şeklinde oluştu. Bu sonuçlar, Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nü genel klasmanda zirveye taşıdı ve Türkiye Yıldızlar Karate Ligi'ndeki şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

başarıya dair değerlendirme:

Elde edilen derece ve madalya sayısı, takımın ligdeki hedeflerine ulaşma yönündeki momentumunu artırdı ve kulübün genç sporcularının üst düzey performansını gözler önüne serdi.

ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE TAKIMI, ANKARA’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİGİ 2....

ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE TAKIMI, ANKARA’DA DÜZENLENEN TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİGİ 2. ETAP MÜSABAKALARI’NDA 32 MADALYA KAZANARAK GENEL KLASMANDA ŞAMPİYON OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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