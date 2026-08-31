Çorum belediyesi'nden üniversiteye ilk kayıt yapanlara 15 bin TL eğitim desteği

Çorum Belediyesi'nden eğitim desteği sürüyor

Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarını genişleterek üniversite eğitimi yolunda ilk adımı atan gençlere mali destek sağlamayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından başlatılan ve daha önce 5 bin TL ile başlayan proje, bu yıl 15 bin TL olarak uygulanacak.

kimler yararlanabilir:

Proje, ailesi Çorum Belediyesi'nden sosyal yardım alan ve örgün öğretim kapsamında bir ön lisans veya lisans programına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere yöneliktir. Açıköğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler proje kapsamında değerlendirilmeyecektir. Destek yalnızca bir defaya mahsus olarak verilecektir.

başvuru koşulları ve süreç:

Eğitim desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler veya velileri, başvurularını şahsen Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapmalıdır. Son başvuru tarihi 18 Eylül olarak belirlendi. Başvuru sırasında öğrencinin üniversiteye kayıt yaptığını gösteren ve e-Devlet üzerinden alınabilecek kayıt belgesinin yanı sıra öğrenciye veya velisine ait IBAN numarası ibraz edilmelidir.

Belediye yetkilileri, projenin hem aile bütçelerine katkı sağlamayı hem de gençlerin eğitim yolculuğunu desteklemeyi amaçladığını vurguluyor. Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın ise projenin sosyal belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu belirterek tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Başvurular ve ayrıntılı bilgi için Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurulması gerekiyor; başvuruların şahsen yapılması önem taşıyor.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN SOSYAL YARDIM ALAN VE ÜNİVERSİTEYE İLK KEZ KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE BİR DEFAYA MAHSUS 15 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK.