Çorum FK, Alanyaspor için taktik provasını bitirdi

Çorum FK hazırlıklarını tesislerinde tamamladı
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor maçı öncesi Çorum FK, kulüp tesislerinde son idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan çalışma takımın maç ritmini korumayı hedefledi.
Antrenmanın akışı:
Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; oyuncular kısa reaksiyon çalışmalarıyla tempoyu yükseltti. Antrenmanın orta bölümünde ekip, top hakimiyetini ve oyunu hızlandırmayı amaçlayan 5’e 2 rondo çalışmaları gerçekleştirdi.
Taktik çalışma ve kapanış:
Çalışma, Corendon Alanyaspor karşılaşmasına yönelik taktiksel düzenlemelerle sürdü; oyuncular pozisyon alma ve geçiş organizasyonları üzerinde durdu. Son bölümde duran top organizasyonlarına ağırlık verildi ve idman tamamlandı.
ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6'NCI HAFTASINDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
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