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Çorum FK Antalya kampında tempoyu artırdı

Çorum FK Antalya kampında ilk antrenmanı tamamladı. Burak Yılmaz yönetiminde kondisyon, çabukluk, pas ve hücum sonlandırma çalışmaları yapıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Antalya kampında tempoyu artırdı

Çorum FK Antalya kampında ilk saha çalışmasını bitirdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da sürdürdüğü kampın günün ilk antrenmanını tamamladı. Çalışmalar, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi ve kırmızı-siyahlı ekip kamp programını çift antrenmanla sürdürüyor.

Antrenmanın içeriği:

Günün ilk idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında kondisyon ağırlıklı çabukluk ve çeviklik çalışmalarına odaklandı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ekip pas organizasyonları üzerinde durdu, ardından hücum hattına yönelik sonlandırma çalışması yapıldı. Saha programı, yapılan taktiksel oyun ile tamamlandı.

Kamp programı ve devamı:

Çorum FK'nın Antalya kampındaki hazırlıkları, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan günün ikinci antrenmanıyla devam edecek. Teknik ekip, çift antrenman düzeniyle hem kondisyonel hem de taktiksel hazırlığa ağırlık veriyor.

MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA ANTALYA&#039;DA KAMPA GİREN TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN...

MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA ANTALYA'DA KAMPA GİREN TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, ÇALIŞMALARINI ÇİFT ANTRENMANLA SÜRDÜRÜYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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