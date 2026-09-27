Dolar 48,9499 0,00%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.800,60 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Çorum FK Antalya'da çift seansla tempoyu yükseltiyor

Çorum FK, milli maçlar arasındaki Antalya kampında çift antrenman yaptı; sabah taktiksel uygulamalar, akşam dar alan ve koşu odaklı çalışmalar yapıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Antalya'da çift seansla tempoyu yükseltiyor

Antalya kampı sürüyor:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'daki kamp çalışmalarına bugün de devam etti. Kırmızı-siyahlılar, teknik kadronun planıyla çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah seansı: taktik ve dar alan oyunları:

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında 5'e 2 çalışması ile dar alan oyunu uyguladı ve seans, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Akşam seansı: tempo ve koşu odaklı:

Günün ikinci antrenmanı da ısınmayla açıldı. Akşam programında yine dar alan oyunu ön plandaydı; antrenman koşu çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, milli aradaki kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürmeye devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, ANTALYA&#039;DAKİ KAMP ÇALIŞMALARINA BUGÜN YAPTIĞI...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, ANTALYA'DAKİ KAMP ÇALIŞMALARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ankaragücü deplasmanda farklı kazandı, Karacabey on kişi kaldı
images

Sahada üstünlük sakaryaspor kütahya'yı 2-0 mağlup etti
images

Trabzonspor hazırlıklarını sıkılaştırdı: Samsunspor sınavı öncesi tempo yükseldi
images

Beşiktaşlı DaQuan Jeffries el cerrahisiyle sahalara dönme sürecini başlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon soruşturmasında Melis Sandal dahil 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talebi

Burhaniye’de kurs bahçeleri gençlerin kullanımına uygun hale getirildi

Isparta'da aranan firari, 17 yıl 5 ay 14 gün cezasıyla yakalandı

Odunpazarı'nda YENİ Parti ilçe başkanlığı seçimi itiraz ve arbede ile sona erdi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi