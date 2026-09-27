Çorum FK Antalya'da çift seansla tempoyu yükseltiyor

Antalya kampı sürüyor:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'daki kamp çalışmalarına bugün de devam etti. Kırmızı-siyahlılar, teknik kadronun planıyla çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah seansı: taktik ve dar alan oyunları:

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında 5'e 2 çalışması ile dar alan oyunu uyguladı ve seans, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Akşam seansı: tempo ve koşu odaklı:

Günün ikinci antrenmanı da ısınmayla açıldı. Akşam programında yine dar alan oyunu ön plandaydı; antrenman koşu çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, milli aradaki kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürmeye devam edecek.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, ANTALYA'DAKİ KAMP ÇALIŞMALARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.