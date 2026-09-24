Çorum FK Antalya'da yoğun tempoyla kritik maçlara hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmek amacıyla Antalya'da kampa girdi. Kırmızı-siyahlı takım, kampın ilk gününde taktik ve fiziksel hazırlığa odaklanan bir çalışma gerçekleştirdi.

Kulübün antrenörleri Barış Üzbey ve Barış Yıldız yönetiminde yapılan idman, teknik ekibin planlı programının ilk adımı oldu.

kampın içeriği:

Antrenman, ekip halinde yapılan kapsamlı ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların pas hâkimiyetini güçlendirmek üzere alanda yoğunlaştırılmış 5'e 2 pas çalışmaları yapıldı. Çalışma programı daha sonra kaleli oyun iki yönlü uygulamalarla sürdü ve seansta koşu ile dayanıklılık çalışmaları tamamlandı.

amaç ve beklentiler:

Kampın temel amacı, ligde oynanacak kritik karşılaşmalar öncesi taktik uyumu ve fiziksel seviyeyi yükseltmek. Teknik heyet, Antalya kampını oyuncuların kondisyonunu artırmak, takım içi iletişimi kuvvetlendirmek ve maç ritmini yakalamak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Çorum temsilcisi, kamp süresince benzer yoğunlukta çalışmalarla lige dönüşe hazır hale gelmeyi hedefliyor ve hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, MİLLÎ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ KAMP ÇALIŞMALARI İÇİN ANTALYA’DA TOPLANDI. KIRMIZI-SİYAHLI EKİP KAMPIN İLK İDMANINI SÜRDÜRDÜ.