Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi salon ve taktik çalışmayla hazırlandı
Çorum FK, Trendyol Süper Lig 3. hafta kapsamında Beşiktaş'a konuk olacak maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenman, ilk olarak salon çalışmasıyla başladı.
salondaki hazırlıklar:
Futbolculardan bir grup, antrenmanın ilk bölümünde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Salondaki çalışmanın tamamlanmasının ardından takım halinde sahaya geçen ekip, antrenman programına devam etti.
sahada taktik prova:
Sahadaki bölüm ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından antrenmanın sonraki bölümünde taktiksel çalışmalar yapıldı. Program, planlanan taktik idmanıyla tamamlandı.
İdman boyunca kırmızı-siyahlılar takım halinde çalışarak Beşiktaş maçına odaklandı.
TRENDYOL SÜPER LİG 3'ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMASINDA BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK OLAN ÇORUM FK, YAPTIĞI ANTRENMANLA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.
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