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Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi salon ve taktik çalışmayla hazırlandı

Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi salonda kuvvet çalışması yaptı; sahada pas ve taktik idmanlarıyla hazırlandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 00:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi salon ve taktik çalışmayla hazırlandı

Çorum FK, Beşiktaş maçı öncesi salon ve taktik çalışmayla hazırlandı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 3. hafta kapsamında Beşiktaş'a konuk olacak maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenman, ilk olarak salon çalışmasıyla başladı.

salondaki hazırlıklar:

Futbolculardan bir grup, antrenmanın ilk bölümünde kuvvet antrenmanı gerçekleştirdi. Salondaki çalışmanın tamamlanmasının ardından takım halinde sahaya geçen ekip, antrenman programına devam etti.

sahada taktik prova:

Sahadaki bölüm ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından antrenmanın sonraki bölümünde taktiksel çalışmalar yapıldı. Program, planlanan taktik idmanıyla tamamlandı.

İdman boyunca kırmızı-siyahlılar takım halinde çalışarak Beşiktaş maçına odaklandı.

TRENDYOL SÜPER LİG 3&#039;ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMASINDA BEŞİKTAŞ&#039;A KONUK OLACAK OLAN ÇORUM FK, YAPTIĞI...

TRENDYOL SÜPER LİG 3'ÜNCÜ HAFTA KARŞILAŞMASINDA BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK OLAN ÇORUM FK, YAPTIĞI ANTRENMANLA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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