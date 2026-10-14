Dolar 49,3873 +0,04%
Euro 55,1089 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,48 -1,35%
EUR/USD 1,1158 -0,40%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Çorum FK, 16 Ekim'de evindeki Çaykur Rizespor maçına Burak Yılmaz yönetiminde kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık ve taktik odaklı antrenmanlarla hazırlanıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Antrenman raporu

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında 16 Ekim’de evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki çalışma, salon kademesinde yapılan kuvvet antrenmanıyla başladı ve saha bölümünde yoğun tempoda devam etti.

Saha ve kondisyon çalışmaları:

Günün ilk kısmında futbolcular salon ortamında kuvvet çalışmalarıyla mesaiye başladı. Ardından koordinasyon çalışmalarıyla saha bölümüne geçildi ve ekip, fiziksel güç ile dayanıklılığı artırmaya yönelik yüksek tempolu egzersizler gerçekleştirdi. Bu bölümün ardından oyunculara top kontrollü çalışmalara ağırlık verildi.

Taktik ve uygulama:

Çalışmanın taktik bölümünde teknik heyet, Rizespor karşılaşmasına yönelik çeşitli taktiksel varyasyonlar üzerinde durdu. Oyuncular, belirlenen oyun planı doğrultusunda saha içi organizasyonları uyguladı ve birbirleriyle koordinasyonlarını test etti. Antrenman, çift kale müsabaka ile tamamlandı, bu bölümde takımın saha içi reaksiyonları ve oyun planı pratiğe döküldü.

Hazırlık sürecinde hem bireysel fiziki yeterlilik hem de takım taktiği ön plana çıkarıldı; teknik heyetin amacı maç günü için istenen oyunu sahaya yansıtmaya yönelik hazır olmayı sağlamak oldu.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA RİZESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA DEVAM...

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA RİZESPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi
images

Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı
images

Kayserispor Antalya'daki yarım asırlık tabuyu 4-0'la bozdu
images

Trabzonspor Tammela'da hazırlandı: KuPS deplasmanında üç puan hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep gecesinde ışık gösterisi: şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Yağış uyarısı: Bingöl'de 15-16 ekimde kuvvetli sağanak bekleniyor

Kayseri'nin sağlık kapasitesi ve yatırımları bakanla masaya yatırıldı

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti