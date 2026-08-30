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Çorum FK Ermin Mahmic’i 3+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, 21 yaşındaki on numara Ermin Mahmic'i Slovan Liberec'ten 3+1 yıllık sözleşme ile transfer etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Ermin Mahmic’i 3+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı

transfer detayları:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 21 yaşındaki on numara Ermin Mahmic’i resmen kadrosuna kattı.

Çorum FK, oyuncuyu FC Slovan Liberec ile yapılan anlaşma sonrası transfer etti. Genç futbolcu ile kulüp arasında imzalanan kontratın süresi 3+1 yıl olarak açıklandı.

uluslararası ilgi ve beklenti:

Haberde, Mahmic için Bundesliga, Premiership, Ligue 1 ve Serie A düzeyindeki kulüplerden transfer talepleri geldiği vurgulandı; Çorum FK ise genç oyuncuyu uzun vadeli planına dahil etti.

kulübün açıklaması:

Kulüpten yapılan açıklamada, Ermin Mahmic’e kırmızı-siyahlı forma altında başarılı bir kariyer dilendi ve oyuncunun takıma uyum sürecine destek verileceği bildirildi.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, 21 YAŞINDAKİ ON NUMARA OYUNCUSU ERMİN MAHMİC&#039;İ...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, 21 YAŞINDAKİ ON NUMARA OYUNCUSU ERMİN MAHMİC'İ RENKLERİNE BAĞLADIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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