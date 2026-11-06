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Çorum FK Fenerbahçe sınavına hazır: son antrenman detayları

Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz gözetiminde Fenerbahçe maçı hazırlıklarını ısınma, 5’e 2 rondo ve sprint çalışmalarıyla tamamladı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 19:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Fenerbahçe sınavına hazır: son antrenman detayları

Çorum FK hazırlıklarını sürdürdü

Çorum FK, yarınki Fenerbahçe randevusu öncesi bugün yaptığı antrenmanla mesaisini tamamladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki idman, takımın hazırlık sürecine yönelik net bir program içeriyordu.

Antrenmanın akışı:

Seans ısınma hareketleriyle başladı; oyuncular temel mobilite ve denge çalışmalarıyla sahaya hazırlandı. Ardından ekip, topa sahip olma ve pas bağlantılarını geliştirmeye odaklanan 5’e 2 rondo uygulamasına geçti.

Saha çalışmaları ve kondisyon:

Antrenmanın ilerleyen bölümünde futbolcular yüksek tempolu sprint çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik-taktik ve kondisyon hedefli program, planlandığı şekilde saha uygulamalarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, antrenmanda görünen önceliğin top kontrolü, hızlı pas alışverişi ve kısa mesafe hızlanmaları olduğunu gösterdi; bu profil, Fenerbahçe karşısında oyunun temposuna adapte olma amacını yansıtıyor.

ÇORUM FK, FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

ÇORUM FK, FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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