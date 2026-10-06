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Çorum FK Gaziantep deplasmanı için tempoyu artırdı

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde 11 Ekim'deki Gaziantep FK maçına tesislerde yoğunlaştı; aktivasyon, 5’e 2 rondo, hızlı pas ve dar alan oyunları öne çıktı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 21:42

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Gaziantep deplasmanı için tempoyu artırdı

çorum fk hazırlık raporu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 11 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi kulüp tesislerinde sürdürdüğü çalışmayla hazırlıklarını derinleştirdi. Antrenman, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde planlı bir program dahilinde gerçekleştirildi.

antrenmanın akışı:

Seans, futbolcuların salonda yaptığı aktivasyon çalışmalarıyla başladı; bu bölümde oyuncuların kasları oyuna hazırlanırken sakatlanma riskinin azaltılmasına odaklanıldı. Ardından saha içine geçilerek dinamik ısınma hareketleriyle tempo yükseltildi. Isınmanın tamamlanmasının ardından takım, topa hakimiyet ve hızlı pas organizasyonlarını çalışmak üzere 5’e 2 rondo ve pas oyunlarına geçti.

Rondo bölümünde yüksek tempoyu koruyan oyuncular, topa sahip olma becerileri ile kısa mesafe pas trafiğine yoğunlaştı. Antrenmanın bu kısmı, oyunu hızlandırma ve boşluk yaratma reflekslerini geliştirmeye yönelik olarak uygulandı.

teknik heyetin öncelikleri:

Seansın ilerleyen bölümünde dar alan oyunlarına geçildi ve burada çabuk karar verme yetisi, pas bağlantıları ile oyun içi reaksiyonlar üzerine çalışmalar yapıldı. Teknik heyet, bu parçalarla hem baskı altında top çıkarma hem de ani hücum aksiyonlarında takımın etkinliğini artırmayı hedefledi.

Çalışma genelinde tempo ve dayanıklılık dikkat çekici olurken, antrenman organizasyonu maç taktiğine yönelik net işaretler verdi. Çorum FK, Gaziantep deplasmanı öncesi bu planlı antrenmanlarla sahada kontrolü ele almayı amaçlıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, 11 EKİM&#039;DE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, 11 EKİM'DE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI GAZİANTEP KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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