Çorum FK, Göztepe maçı için tempoyu yükseltti

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde devam etti. Antrenman, maç temposunu artırmaya yönelik planlandı.

antrenmanın içeriği:

Seans dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmaları yapıldı; bu bölümde oyuncuların kısa sürede doğru karar verme ve topa baskı yapma becerileri öne çıkarıldı. Antrenmanın devamında iki ceza sahası arasında yürütülen yüksek tempolu geçiş çalışmaları uygulandı.

hedefler ve vurgular:

Son bölümde futbolcular arasında turnuva formatında karşılaşmalar düzenlendi; bu uygulama rekabetçi ritmi canlı tutmayı ve maç benzeri baskı altında takım organizasyonunu geliştirmeyi amaçladı. Antrenman genel olarak hızlı hücum geçişleri, pas sürekliliği ve saha içi iletişim üzerine yoğunlaştı.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDA DEPLASMANDA GÖZTEPE İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.