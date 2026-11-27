Çorum FK Kocaelispor maçı öncesi taktik provasını tamamladı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın akışı:

Isınmanın ardından kırmızı-siyahlılar, saha içi koordinasyon ve hızlı geçişlere odaklanan 4’e 4+4 oyun çalışması gerçekleştirdi. Bu bölümde oyuncuların topa reaksiyon süreleri, pas trafiği ve dar alanda kombinasyonlar üzerinde çalışıldı.

Maç taktiğine yönelik hazırlık:

Antrenmanın devamında teknik ekip, Kocaelispor maçına özel taktik çalışmalar yaptı. Çalışmalar; hücum varyasyonları, savunma bloklarının yerleşimi ve pres organizasyonunun tekrarına yoğunlaştı. Oyuncuların pozisyon alma alışkanlıkları ve takım savunması üzerinde vurgu yapıldı.

Teknik heyet, antrenman verilerini maç gününe kadar değerlendirecek ve gerektiğinde kadro ile taktikte düzenlemelere gidecek. Hazırlıkların amacı, takımın tempo ve disiplinini maç performansına yansıtmaktır.

ÇORUM FK KOCAELİSPOR MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ