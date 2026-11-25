antrenmanın akışı:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 13. haftasında oynanacak Kocaelispor mücadelesi öncesi çalışmalarına başladı. Teknik direktör Burak Yılmaz idaresinde gerçekleştirilen antrenman iki bölüm halinde planlandı.

Günün ilk bölümünde futbolcular spor salonunda aktivasyon çalışması yaparak kasları ısıttı ve sırt-ağırlık dengesini güçlendiren pratikler gerçekleştirdi. Ardından sahaya geçen ekip, ısınma hareketleriyle tempoyu kademeli olarak yükseltti.

saha çalışmaları ve taktik hedefler:

Sahada uygulanan programın merkezinde 5’e 2 rondo çalışmaları vardı; bu bölümde ekip, kısa pas, hızlı top dolaşımı ve baskı anında pozisyon alma üzerine yoğunlaştı. Çalışmanın devamında kırmızı-siyahlı ekip topla organizasyonlar ve maç temposuna yakın pas oyunlarıyla rakibe yönelik hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik ekip, antrenmanın yoğunluğunu maçın gerektirdiği dinamizm ve top hakimiyeti üzerine ayarlarken saha içi iletişim ve geçiş hücumları üzerinde de durdu. Oyuncuların fiziksel durumları takip edilerek hazırlık periyodu etap etap ilerletildi.

son aşama ve beklentiler:

Çalışmaların ana hedefi, 13. hafta mücadelesine eksiksiz ve kontrolü elden bırakmayacak bir takımla çıkmak. Burak Yılmaz liderliğindeki takım, Kocaelispor sınavına yönelik tempo, top kontrolü ve kolektif dayanıklılık üzerine kurulu bir hazırlık süreci sürdürüyor.

ÇORUM FK OYUNCULARI KOCAELİSPOR MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI