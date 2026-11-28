maç öncesi son antrenman:

Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında yarın oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasının son provasını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar saha içinde düzenlenen çalışma ile maça hazır hale gelmeyi hedefledi.

antrenmanın akışı:

Seans, kapsamlı esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Takım, ısınma bölümünün ardından topa hakimiyet ve pas hızlılığına odaklanan uygulamalara geçti; özellikle 5’e 2 rondo çalışmaları öne çıktı. Bu bölüm oyuncuların pas yoğunluğunu artırmaya ve kısa mesafe reaksiyonlarını güçlendirmeye yönelikti.

taktik çalışma ve son değerlendirme:

Antrenmanın son bölümünde teknik ekip, uygulamalı taktik çalışmayla maç senaryoları üzerinde durdu. Oyuncuların saha içindeki pozisyon alma, geçiş oyunları ve savunma-düzen uyumu üzerinde yoğunlaşan çalışmalar yapıldı. Seans, takımın maç temposuna uyum sağlamasını amaçlayan pratik uygulamalarla tamamlandı.

Hazırlıklar boyunca vurgulanan başlıca noktalar; topa sahip olma, hızlı pas trafiği ve takım içi koordinasyondu. Kulüp, antrenmanda görülen disiplin ve tempoyu yarınki karşılaşmaya taşıma beklentisi içinde.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA, YARIN OYNANACAK KOCAELİSPOR KARŞILAŞMASININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.