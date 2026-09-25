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Çorum FK yeni döneme Burak Yılmaz yönetiminde başlıyor

Çorum FK, Uğur Uçar ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlüğe Burak Yılmaz'ı getirdi; kulüp yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum FK yeni döneme Burak Yılmaz yönetiminde başlıyor

Çorum FK'da teknik direktör değişikliği

Çorum FK, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini açıkladı. Karar, kulübün Uğur Uçar ile yollarını ayırmasının ardından duyuruldu.

Kulübün açıklaması:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz"

Açıklamada yeni teknik ekiple ilgili ayrıntılara yer verilmedi; yönetim, anlaşmanın sağlandığını ve hocaya başarı dilediğini belirtti.

Beklentiler:

Kulübün açıklamasındaki "Süper Lig yolumuzdaki" vurgusu, sezon hedefinde iddialı olunduğunu işaret ediyor. Burak Yılmaz'ın takımı üst düzey hedeflere nasıl taşıyacağı, önümüzdeki maçlarda netleşecek.

Gelişme, kulüp yönetimi ve taraftarlar tarafından yakından izlenecek; yeni teknik ekibin saha içi ve saha dışı düzenlemeleri performansı belirleyecek.

ÇORUM EKİBİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, BURAK YILMAZ&#039;IN TAKIMIN BAŞINA GETİRİLDİĞİ DUYURULDU.

ÇORUM EKİBİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, BURAK YILMAZ'IN TAKIMIN BAŞINA GETİRİLDİĞİ DUYURULDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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