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Çorum FK, zafer bayramı ile kenetlenip Beşiktaş maçına yola çıktı

Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanı tamamladı; 30 Ağustos’ta Türk bayrağıyla fotoğraf çekip İstanbul'a gitti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 19:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK, zafer bayramı ile kenetlenip Beşiktaş maçına yola çıktı

Çorum FK son antrenmanın ardından İstanbul yolcusu

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını kulüp tesislerinde tamamladı. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki son antrenmanla takım maç için hazır hale getirildi.

son idmanın atmosferi:

Teknik ekip ve oyuncuların katıldığı son çalışma, saha içi hazırlıkların yanı sıra birlik ve odaklanma üzerine gerçekleştirildi. Antrenman sonrası ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açarak toplu fotoğraf çektirdi; bu jest takım içinde beraberlik vurgusu yaptı.

yolculuk ve uğurlama:

Fotoğraf çekiminin ardından takım kulüp tesislerinden ayrıldı ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Teknik heyet ve oyuncular, kulüp çalışanları tarafından uğurlandı ve deplasman maçı için hazırlıklarını sürdürmek üzere şehir dışına hareket etti.

TEKNİK EKİP VE OYUNCULAR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA TÜRK BAYRAĞI AÇARAK FOTOĞRAF...

TEKNİK EKİP VE OYUNCULAR 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA TÜRK BAYRAĞI AÇARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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