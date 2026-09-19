Çorum FK'de milli arada eksikler kapatılacak, moralle dönülecek

Çorum FK teknik değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Çorum FK, evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik sorumlu Tamer Sivrikaya, düzenlenen basın toplantısında takımın eksikleri ve bundan sonraki planları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

maçın saha içi analizine dair değerlendirme:

Sivrikaya, rakibin oyun kimliğine dikkat çekerek "1,5 yıldır beraber çalışan, oyun kimliği olan, oyun içerisinde farklı formasyonları deneyen bir takıma karşı oynadık" ifadesini kullandı. Haftaiçi yapılan taktik çalışmalarda savunma ve hücum geçişlerini, topa sahip olma ve oyunun momentumunu koruma konularını önceliklendirdiklerini anlattı.

Planlarının rakibin kapanma ve hızlı hücum geçişleri denemelerine karşı olduğunu belirten Sivrikaya, bu anlarda istedikleri sonucu elde edemediklerini ve maçtan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Takımın milli takım arasına daha moralli girmesini istediklerini ifade etti.

hakem yönetimine ilişkin eleştiriler:

Sivrikaya hakemlerle ilgili de görüşlerini paylaştı: "Hakemlerle ilgili hiçbir zaman konuşan bir taraf değiliz. Sadece şu açıdan eleştiri yapmak istiyorum. Biz nasıl kendi işimize konsantre oluyorsak, bu işe nasıl dikkat ederek hazırlanıyorsak hakem arkadaşların da işine konsantre olması gerekiyor, işini daha dikkatli yapmaları gerekiyor."

Hakemlerin oyunun dengesini bozmadan, hakkaniyetli bir yönetim sergilemesinin her takım için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan teknik sorumlu, "Bugün kaybettik, bu asla mazeret değil" diyerek eleştirinin mazeret yerine oyun kalitesini koruma amacı taşıdığını belirtti.

milli aradaki çalışma planı:

Sivrikaya, milli takım arasını eksiklikleri gidermek için bir fırsat olarak gördüklerini ve düzenleyecekleri kamp organizasyonuyla bu eksiklikleri "en iyi seviyeye" getireceklerini söyledi. Kamp sürecinde özellikle savunma ve hücum geçişlerindeki aksaklıkların giderileceği, oyunun çeşitli anlarında dengeyi sağlama üzerine çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Teknik sorumlu, taraftar önünde skoru alma hedefiyle oynamak istediklerini, ancak şu an için sonuçtan ötürü üzüntü duyduklarını ve çalışmayı sürdüreceklerini ekledi.

ÇORUM FK TEKNİK SORUMLUSU TAMER SİVRİKAYA, TAKIMDAKİ EKSİKLİKLERİ MİLLİ MAÇLAR İÇİN VERİLEN ARADA YAPACAKLARI KAMP EN İYİ SEVİYEYE GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.