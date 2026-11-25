Çorum'da hayvan pazarında 23 Kasım'da meydana gelen kavgada Samet Sayar (23) ile A.C. tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılardan Samet Sayar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, alacak-verecek meselesi nedeniyle başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü; taraflar arasında adı geçen şüpheliler M.Y. ve E.Y. ile diğer kişiler de bulunuyordu. Olay sırasında iki kişi tabancayla vuruldu ve olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Soruşturma ve adliye süreci:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu M.Y. ve E.Y.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

ÇORUM'DA HAYVAN PAZARINDA ALACAK-VERECEK SEBEBİYLE ÇIKAN KAVGA SIRASINDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ, 1 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.