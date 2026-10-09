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Çorum merkezinde 131 uygulamada çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum’da 2-9 Ekim arasında yapılan 131 uygulamada polis, 4 tabanca, 4 av tüfeği, çeşitli mühimmat ve sentetik uyuşturucular ele geçirdi; 2.651 kişi sorgulandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çorum merkezinde 131 uygulamada çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Denetimlerin kapsamı:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde 2-9 Ekim tarihleri arasında toplam 131 uygulama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde 67 park, 78 okul bölgesi, 51 otopark, 27 yurtlar bölgesi ve 24 kahvehane kontrol edildi; toplam 2.651 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

ele geçirilen silah ve maddeler:

Denetimler sırasında ekipler tarafından 4 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca 96 adet fişek, 9 adet av fişeği, 28 adet sentetik ecza ve 4.88 gram sentetik kannobionoid bulundu.

trafik denetimleri ve yaptırımlar:

Trafik kontrollerinde toplam 1.623 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 7 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, yapılan uygulamaların kayıt altına alındığını ve sonuçların değerlendirmesinin sürdüğünü bildirdi.

YAPILAN DENETİMLERDE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

YAPILAN DENETİMLERDE TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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