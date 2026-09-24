Çorum merkezli sahte noter düzeni: 15 kişi tutuklandı

operasyonun kapsamı ve yöntemleri:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşları hedef alan bir şebekeyi çalışmaları sonucu tespit etti. Şüphelilerin, aradıkları ilan sahiplerine önce alıcı olarak yaklaştıkları, daha sonra kendilerini 'noter görevlisi' olarak tanıtarak 'güvenli ödeme sistemi' iddiasıyla iletişim kurdukları belirlendi.

Sistem şöyle işliyordu: İlan sahibine kapora göndereceklerini söyleyen şahıslar, daha sonra hileli yöntemlerle satıcıyı ikna ederek parayı alamadan işlem sonlandırıyor veya farklı bahanelerle para transferi yaptırıp dolandırıcılık gerçekleştiriyordu.

etkinlik alanı ve tespit edilen sayı:

Yapılan incelemede, şebekenin faaliyetlerinin 55 ili kapsadığı ve farklı illerde benzer nitelikte çok sayıda kapora dolandırıcılığı vakası oluşturduğu kaydedildi. Soruşturma Çorum merkezli olmak üzere Mersin, İzmir ve Adana'da eş zamanlı operasyonlara dönüştü.

yakalamalar, adli işlem ve tutuklamalar:

Operasyonlarda toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılanlardan D.Y.G., S.K.P., B.A., M.S., V.A., B.T., D.Ş., D.Ç., E.A., M.A.K., S.A., Y.S., B.A.A., B.C. ve Ö.S. tutuklandı.

Aynı süreçte K.Ç., B.Ç., Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet birimleri, soruşturmanın devam ettiğini ve benzer olaylara ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

KENDİLERİNİ ALICI VE "NOTER GÖREVLİSİ" OLARAK TANITIP "GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ" YALANIYLA ARAÇ SATANLARI DOLANDIRAN ŞAHISLARA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.