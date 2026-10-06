Çorum mutfağı dünyaya açıldı: şeflerin favorisi geleneksel lezzetler

Çorum'un lezzetleri San Sebastian'da:

İspanya'da düzenlenen San Sebastian Gastronomika Kongresi'nde Çorum'un yöresel mutfağı, iki ayrı etkinlikle uluslararası gastronomi çevreleriyle buluştu. Çorum Belediyesi'nin organizasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen tanıtımlar, kent mutfağının hem lezzet hem de kültürel öyküsünü öne çıkardı. Etkinlikler, dünyanın farklı ülkelerinden gelen şefler, gastronomi profesyonelleri ve uluslararası basının yoğun ilgisini çekti.

show cooking etkinliğinde geleneksel tatlar:

Gastronomika programındaki ilk buluşma Show Cooking formatındaydı. Çorum mutfağının seçkin örnekleri canlı olarak hazırlandı; katılımcılara Irgat böreği, Çorum yöresel üzüm asmaları ve Osmancık pirinciyle hazırlanan zeytinyağlı sarma ikram edildi. Sunum sırasında yemeklerin hazırlanış teknikleri, kullanıldığı yerel malzemeler ve her bir lezzetin Anadolu mutfağındaki yeri ayrıntılarıyla açıklandı. Bu anlatımla birlikte yemekler sadece tat olarak değil, arkasındaki kültürel hafıza ve üretim süreciyle de paylaşıldı.

miramar sarayı'ndaki özel davet ve tadım standı:

Günün ikinci etkinliği Miramar Sarayı'nda düzenlenen VIP davetti. Çorum'a ayrılan tadım standında yöresel ürünlerin zenginliği öne çıktı: şeblebi unu ile hazırlanan pankekler, Kargı tulum peyniri ve pekmez, Çatalkara üzüm yaprağı, Osmancık pirinci ve Alaca mor soğanı ile hazırlanan zeytinyağlı sarma, İskilip sirkesi ve Osmancık ile İskilip yaylalarından elde edilen yöresel ballar konuklara sunuldu. Stand görevlileri ürünlerin menşei, geleneksel kullanım biçimleri ve bölge üretim süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Her iki etkinlikte de dünyaca tanınmış şefler, gastronomi yazarları ve kanaat önderleri Çorum'un sunumuna yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar hem lezzetleri överek beğeni bildirdi hem de yöresel malzemelerin hikâyesini ve hazırlanış biçimlerini takdir etti. Bu temas, Çorum'un binlerce yıllık mutfak kültürünün uluslararası platformda bilinirliğini artırma açısından önemli bir adım oldu; sunumlar ve tadımlar sonucunda Çorum mutfağı tam not aldı.

İSPANYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAN SEBASTİAN GASTRONOMİKA KONGRESİ’NDE ÇORUM’UN GELENEKSEL LEZZETLERİ İKİ ÖZEL ETKİNLİKLE ULUSLARARASI GASTRONOMİ DÜNYASINA TANITILDI. ÇORUM’UN YÖRESEL LEZZETLERİNİ TADAN DÜNYACA TANINMIŞ ŞEFLER TAM NOT VERDİ.