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Çorum mutfağı San Sebastian'da gastronomi sahnesine çıkıyor

Çorum, 5-7 Ekim'de San Sebastian Gastronomika 2026'da iki özel programla Hattuşa'dan günümüze uzanan mutfak mirasını ve lezzetlerini tanıtacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çorum mutfağı San Sebastian'da gastronomi sahnesine çıkıyor

Çorum'un uluslararası tanıtım hamlesi

Çorum’un binlerce yıllık mutfak kültürü, dünyanın önde gelen gastronomi buluşmalarından San Sebastian Gastronomika 2026 kapsamında 5-7 Ekim tarihlerinde İspanya'da tanıtılacak. Çorum Belediyesi öncülüğünde yürütülen GastroÇorum çalışmalarıyla şehir, gastronomi profesyonellerinin buluştuğu bu platformda yer alacak.

Etkinliğin kapsamı:

Organizasyon programında Çorum için iki özel etkinlik planlandı: "Anadolu’nun Gastronomik Mirası: Çorum" ve "Çorum’un Lezzetleri". Bu programlarda Hattuşa'dan günümüz sofralarına uzanan yöresel ürünler, geleneksel yemekler, üretim kültürü ve hikâyeler gastronomi profesyonellerine aktarılacak; tadım ve canlı yemek gösterimleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikler, sadece yemek sunumundan ibaret olmayacak; Çorum mutfağının ardındaki tarihi, emeği, üretimi ve ustalığı ön plana çıkarılarak şehrin özgün gastronomi kimliği tanıtılacak. Organizasyonda gastronomi yazarları, şefler ve sektör profesyonelleriyle yapılacak görüşmelerin, yeni iş birliklerinin geliştirilmesinde kapı açması hedefleniyor.

Ortak akıl ve hedefler:

Çorum’un San Sebastian katılımı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Hitit Üniversitesi arasındaki ortak çalışma sonucu gerçekleşiyor. Organizasyonda il bazında özel davet alan ilk ve tek şehir olma özelliğini taşıyan Çorum, bu pozisyonuyla gastronomi dünyasında dikkat çekiyor.

GastroÇorum projesi kapsamında yürütülen araştırma, kayıt altına alma ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarının uluslararası platforma taşınması, şehrin gastronomi mirasının korunması ve tanıtılması açısından önem taşıyor. San Sebastian'da kurulacak temasların, Çorum’un UNESCO ağına gastronomi alanında dahil olma hedefi için de stratejik önemi bulunuyor.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gastronomika katılımını şehrin hedefleri açısından kritik bir adım olarak nitelendirerek, "Çorum’un gastronomi kültürü binlerce yıllık bir birikimin eseri. Hattuşa’dan bugüne uzanan bu büyük mirası artık dünyanın önemli gastronomi merkezlerinde anlatıyoruz" dedi. Başkan Aşgın, Çorum’un il bazında davet edilen ilk ve tek il olmasının gurur verici olduğunu ve hedeflerinin "gastronomide süper lige yükselmek" olduğunu vurguladı.

San Sebastian Gastronomika 2026’da Çorum’un yer alması, şehrin küresel gastronomi çevrelerinde karşılık bulduğunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Etkinlikler aracılığıyla Çorum’un gastronomi birikiminin uluslararası düzeye taşınması ve yeni kültür, turizm ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

ÇORUM’UN BİNLERCE YILLIK MUTFAK KÜLTÜRÜ, DÜNYANIN ÖNEMLİ GASTRONOMİ BULUŞMALARINDAN SAN SEBASTİAN...

ÇORUM’UN BİNLERCE YILLIK MUTFAK KÜLTÜRÜ, DÜNYANIN ÖNEMLİ GASTRONOMİ BULUŞMALARINDAN SAN SEBASTİAN GASTRONOMİKA’DA DÜNYA SAHNESİNE ÇIKIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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