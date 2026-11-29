çorum taraftarları tesiste buluştu:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çorum FK, evinde Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu. Maç sırasında ve sonrasında bir kesim taraftar, teknik ekip ve oyunculara tepki gösterirken, bazı tezahüratlarda istifa çağrıları duyuldu.

maç sırasındaki tepkiler:

Karşılaşma esnasında ve müsabakanın ardından Çorum FK taraftarlarının, Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte teknik direktör Burak Yılmaz aleyhine istifa sloganları attığı ifade edildi. Yılmaz, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bu tezahüratların kendisini çok kırdığını belirtti.

tesislerdeki özür ve diyalog:

Yaşananların ardından bazı Çorum FK taraftarları kulüp tesislerine giderek Burak Yılmaz dan özür diledi. Taraftarlar, takıma olan sevgilerini vurgulayarak böyle bir durumun ortaya çıkmasından üzgün olduklarını söyledi. Yılmaz ise taraftarların tesise kadar gelip özür dilemelerinden dolayı teşekkür etti ve ziyaretin yapıcı bir adım olduğunu kaydetti.

Gelişme, kulüp içindeki gerilimli dönemin saha dışına taşınmasını ve hem teknik ekip hem de taraftarlar arasında kısa süreli bir uzlaşma çabasını işaret ediyor. Önümüzdeki haftalarda hem saha sonuçları hem de taraftar-teknik ekip ilişkileri yakından takip edilecek.

Çorum FK taraftarları, Kocaelispor maçında istifaya davet ettikleri Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'dan özür diledi.