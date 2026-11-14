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Çorum TSO seçiminde Gökhan Kerman’ın listesi meclis çoğunluğunu kazandı

Çorum TSO seçiminde Gökhan Kerman’ın mavi listesi 60 kişilik mecliste 40 üyeyle çoğunluğu kazanarak yönetimde avantaj sağladı, başkanlık seçimi bekleniyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 20:11

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 20:14

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EDİTÖR: Elif Demir

Çorum TSO seçiminde Gökhan Kerman’ın listesi meclis çoğunluğunu kazandı

Çorum TSO seçiminde Gökhan Kerman’ın listesi meclis çoğunluğunu kazandı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri, Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sandıklar saat 11.00de açılıp 17.00de kapandı; odaya kayıtlı 3 bin 858 üye, 21 meslek grubundan temsilci seçmek üzere oy kullandı.

oy verme süreci ve katılım:

Seçimde üç liste yarıştı: Erkan Dalyan, Gökhan Kerman ve Fahri Yandık’ın başkan adaylığına koyduğu ekipler yarıştı. Toplam 21 meslek grubundan, 145 meslek komitesi üyesi ve meclisi oluşturacak 60 üyenin belirlenmesi için oy verildi.

sonuçlar ve izlenecek adımlar:

Sonuçlara göre Gökhan Kerman’ın başkan adayı olduğu "mavi" liste 40 üye çıkararak mecliste çoğunluğu sağladı. Erkan Dalyan’ın "kırmızı" listesi 17 üye elde ederken, Fahri Yandık kendi meslek grubundan meclise girdi.

Mevcut dağılım, meclis içindeki karar süreçlarında mavi listeye avantaj sağlıyor; resmi sonuçların açıklanmasının ardından 60 kişilik meclis, önümüzdeki oturumda meclis başkanı ile yönetim kurulu başkanını seçecek. Bu seçimler, odanın yönetim yapısını ve önümüzdeki dönemdeki gündem belirleme yetkisini belirleyecek.

ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASINDA (TSO) GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMDE GÖKHAN KERMAN&#039;IN BAŞKAN ADAYI...

ÇORUM TİCARET VE SANAYİ ODASINDA (TSO) GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMDE GÖKHAN KERMAN'IN BAŞKAN ADAYI OLDUĞU LİSTE MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAZANDI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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