Çorum Ulukavak'ta zincirleme kaza: iki çocuk yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Çorum'un Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 3. Sokak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. yönetimindeki 19 AEM 034 plakalı Opel ile S.Y. idaresindeki 35 TA 227 plakalı BMW çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak yolda park halinde bulunan bir otomobil ve bir minibüse çarparak durabildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada, BMW'de yolcu olarak bulunan S.Y. ve S.Y. isimli iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı çocuklar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda güvenlik önlemi alırken, olası yangın ve akaryakıt sızıntısı riskine karşı çalışma yaptı. Kaza nedeniyle olay yerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

kazanın ardından süreç:

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Sürücüler ve görgü tanıklarının ifadeleri alınarak kazanın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri hız ve dikkat konusunda uyardı.

KAZADA İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇLAR ÜZERİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDI