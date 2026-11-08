Çorum'da ağır fatura: Burak Yılmaz mağlubiyeti hayal kırıklığı olarak nitelendirdi

burak yılmaz maçın ardından konuştu

Çorum FK teknik direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında sahalarında konuk ettikleri Fenerbahçe'ye 5-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından takımı ve oyun anlayışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, mağlubiyeti 'çok hayal kırıklığı bir gece' olarak tanımladı ve taraftarlardan ile başkandan özür diledi.

ilk devre umut verdi, kaçırılanlar belirleyici oldu:

Yılmaz, maçın başlangıcı için 'Maça çok iyi başladık' ifadelerini kullandı ve üst üste iki net gol kaçırdıklarını vurguladı. İlk yarı performansından memnun olduğunu belirten teknik adam, hücumdaki etkinliklerine rağmen rakibin geçiş hücumlarından yedikleri iki golün maçın kaderini etkilediğini söyledi. 'Maçın hakkı bu mu, değil mi, onları siz takdir edersiniz' diyerek pozisyon üstünlüklerine rağmen sonucun olumsuz olduğunu kabul etti.

Teknik direktör, istatistiklerden bahsetmekten kaçındığını belirtti ve bunun bir mazeretmiş gibi görünmemesini istedi. Ancak vurguladığı temel nokta, takımın yakaladığı fırsatları değerlendirememesinin skoru doğrudan etkilediği yönündeydi; 'Atsak farklı olacaktı' sözleri bu durumu özetledi.

temas ve agresiflik eksikliği sorunu öne çıktı:

İkinci yarıya da iyi başladıklarını aktaran Yılmaz, ceza sahası içinden kaçırılan bir pozisyonun hemen ardından gelen geçiş golünün kırılma anı olduğunu kaydetti. Teknik direktör, özellikle savunma hattında yaşanan temas sorunları ile yetersiz sertlik ve agresiflik eksikliğinin altını çizdi. Bu problemlerin tekrarı halinde benzer sonuçların kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Yılmaz, oyuncu isimlerinden ziyade verilen performansın belirleyici olduğunu söyledi ve önceki üç maçın kazanılmış olmasına rağmen bu mağlubiyetin sorumluluğunu tamamen üstlendiğini belirtti. Ayrıca rakibi tebrik ederek karşılaşmayı polemik konusu yapmayacağını ekledi.

milli takım süreci ve yol haritası:

Milli takım kadrosu hakkında da konuşan Yılmaz, 'Oyuncularımın milli takımla alakalı çok büyük beklentileri yok' diyerek seçilmeme durumunun ciddi moral bozukluğuna yol açtığını düşünmediğini aktardı. Maçta Cengiz'in sakatlanması ve Çağlar'ın oyundan çıkmasının da süreci etkilediğini ifade etti.

Milli ara öncesi takımın hatalarını detaylı şekilde analiz edeceklerini belirten teknik adam, önceliğin temas ve agresiflik eksikliklerini gidermek olduğunu söyledi. Gerekirse kadroda bu ihtiyaçlara uygun düzenlemeler yapılacağını vurgulayan Yılmaz, 'Ben de kendi şapkamı önüme koyup inşallah iyi bir değerlendirme yapacağım' diyerek sorumluluğu üstlendi ve milli aradan sonra daha iyi bir performans hedeflediklerini ekledi.

ÇORUM FK TEKNİK DİREKTÖRÜ BURAK YILMAZOĞLU, FENERBAHÇE'YE 5-0 MAĞLUP OLDUKLARI KARŞILAŞMANIN ARDINDAN, "ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞTIK AMA BİZİM İÇİN ÇOK HAYAL KIRIKLIĞI BİR GECE OLDU. BÜTÜN TARAFTARLARIMIZDAN, BAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM" DEDİ.