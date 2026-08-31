Çorum'da Alaca ilçesinde Zile Caddesi'nde çarpışma: motosiklet metrelerce sürüklendi

Kaza ve ilk müdahale:

Çorum'un Alaca ilçesinde, Zile Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile bir bisiklet çarpıştı. Olayda, 06 ENN 610 plakalı motosikleti kullanan M.R.E. ile bisiklet sürücüsü O.D. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralıları Alaca Devlet Hastanesi'ne nakletti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve kazanın seyri:

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün çarpışma sonucu metrelerce sürüklendiği görülüyor. Görüntüler, olayın dinamiklerinin belirlenmesine yardımcı olacak önemli bir delil niteliği taşıyor.

Soruşturma ve olay yeri incelemesi:

Polis ekipleri, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Olay yerinde ölçüm ve görüntü incelemesi yapan ekipler, her iki tarafın ifadelerini aldıktan sonra kazanın nedenini belirlemeye çalışıyor.

Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu ile ilgili resmi bir sağlık açıklaması henüz yapılmadı. Emniyet güçleri, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

KAZA ANI BÖLGEDE BULUNAN GÜVENLİK KAMERASINA AN BE AN YANSIDI